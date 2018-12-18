Футбол

Гари Невилл назвал идеального преемника Моуринью в «Манчестер Юнайтед»
Чемпионат
06:14

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, в настоящий момент выступающий в роли эксперта на британском телевидении, назвал специалиста, который, по его мнению, должен занять место Жозе Моуринью, отправленного в отставку с поста главного тренера «красных дьяволов».
Чемпионат06:14

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Гари Невилл: «Почеттино — идеальный кандидат для „МЮ“»

Sportbox.RU06:22

Гари Невилл: «Почеттино — идеальный кандидат для „МЮ“»

Матч ТВ06:22

Гари Невилл назвал идеального преемника Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат06:14

Гари Невилл: Почеттино – идеальный вариант для «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт05:54

Невилл: «Почеттино - идеальный кандидат для МЮ»

Soccer.ru05:34

Гари Невилл: «Покеттино - идеальный кандидат на замену Моуринью»

Спорт-Экспресс05:31

Гари Невилл: «Почеттино кажется мне идеальным кандидатом для „МЮ“»

Sports.ru05:35
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера.
Обновлено в 05:04
Футбол

Корнаухов возглавил академию ЦСКА

Пресс-служба московского ЦСКА подтвердила, что бывший защитник команды Олег Корнаухов стал директором академии клуба.
Обновлено в 07:26
Футбол

У игрока «Динамо» Кирилла Панченко родилась дочь

В семье 29-летнего футболиста московского «Динамо» Кирилла Панченко родилась дочь.
Обновлено в 07:38
Футбол

Беленов признан лучшим игроком «Уфы» в декабре

Болельщики «Уфы» проголосовали за лучшего игрока команды по итогам декабря. Им стал вратарь Александр Беленов, набравший 40,5% голосов.
Обновлено в 05:45
Футбол

Суд признал ФК «Кубань» банкротом

Решение о признании НАО «Футбольный клуб "Кубань"» банкротом 17 декабря принял Арбитражный суд Краснодарского края, сообщает РАПСИ.
Обновлено в 04:36
Футбол

Кирилл Кокорин: мы сделали выводы и поняли, что так делать нельзя

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступил с речью относительно своего заключения под стражу во время рассмотрения апелляции против продления ареста на два месяца.
Обновлено в 04:33
Футбол

Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» хавбека «Реала» Иско

Полузащитник футбольной сборной Испании и мадридского "Реала" Иско может уже следующим летом оказаться в составе чемпионов Англии из "Манчестер Сити".
Обновлено в 04:45
Футбол

Жорже Мендеш: «Роналду еще в январе сказал мне, что хочет в „Ювентус“»

Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, заявил, что знал о желании португальца покинуть "Реал" с января.
Обновлено вчера в 20:04
Футбол

Митрович признан лучшим футболистом года в Сербии

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович признан лучшим футболистом 2018 года в Сербии.
Обновлено в 02:18
Футбол

Вернблум получил серьёзную травму и рискует пропустить остаток сезона

Ожидается, что восстановление займёт около пяти-шести месяцев. Таким образом, он может пропустить остаток сезона.
Обновлено в 04:11
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Зюле: «Бавария» пройдёт «Ливерпуль»

Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле поделился ожиданиями от противостояния с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 00:30
Футбол

В крыше новой арены «Тоттенхэма» обнаружена протечка

По информации The Times, на крыше южной трибуны обнаружена протечка.
Обновлено в 06:32
Футбол

«Торпедо» проведёт товарищескую встречу со старейшим клубом мира

Московское «Торпедо» проведёт товарищескую встречу с самым старым футбольным клубом мира — «Шеффилдом». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 05:32
Футбол

Экс-гендиректор «Спартака» считает Айртона рисковым приобретением

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал новость о подписании контракта с бразильским защитником Айртоном Лукасом.
Обновлено вчера в 14:54
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Бурдиссо стал спортдиректором «Бока Хуниорс»

У «Бока Хуниорс» появился новый спортивный директор.
Обновлено в 07:40
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Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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