Футбол

Гари Невилл назвал идеального преемника Моуринью в «Манчестер Юнайтед»
Чемпионат
06:14

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, в настоящий момент выступающий в роли эксперта на британском телевидении, назвал специалиста, который, по его мнению, должен занять место Жозе Моуринью, отправленного в отставку с поста главного тренера «красных дьяволов».
Чемпионат06:14

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Гари Невилл: «Почеттино — идеальный кандидат для „МЮ“»

Sportbox.RU06:22

Гари Невилл: «Почеттино — идеальный кандидат для „МЮ“»

Матч ТВ06:22

Гари Невилл назвал идеального преемника Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат06:14

Гари Невилл: Почеттино – идеальный вариант для «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт05:54

Невилл: «Почеттино - идеальный кандидат для МЮ»

Soccer.ru05:34

Гари Невилл: «Покеттино - идеальный кандидат на замену Моуринью»

Спорт-Экспресс05:31

Гари Невилл: «Почеттино кажется мне идеальным кандидатом для „МЮ“»

Sports.ru05:35
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:17, Ашберн
Футбол

«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера

Обновлено в 08:33
Футбол

Месси пятый раз в карьере получил «Золотую бутсу»

Нападающему Лионелю Месси вручена пятая в карьере награда "Золотая бутса", которую получает лучший бомбардир европейских футбольных чемпионатов, об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны".
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Слуцкий поделился мнением о продлении ареста Кокорину и Мамаеву

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением о продлении срока ареста нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:42
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«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Обновлено в 10:08
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Черышев попал в сотню лучших футболистов года по версии The Guardian

Обновлено в 09:48
Футбол

Корнаухов возглавил академию ЦСКА

Обновлено в 07:26
Футбол

«Эсперанс» победил «Гвадалахару» в матче за пятое место клубного ЧМ

Футболисты тунисского "Эсперанса" в серии пенальти победили мексиканскую "Гвадалахару" в матче за 5-е место клубного чемпионата мира, который проходит в ОАЭ.
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Футбол

УЕФА расследует антисемитские кричалки фанатов «Челси»

Инцидент произошел на матче Лиги Европы в Будапеште, где «Челси» встречался с «Види МОЛ» (2:2). В начале матча небольшая группа фанатов лондонцев исполняла антисемитские песни о болельщиках «Тоттенхэма».
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Ерохин: Играл в Стамбуле, атмосфера была горячей

Футболист рассказал, что игра проходила в Стамбуле при полном стадионе, поэтому атмосфера была очень горячей.
Обновлено в 08:20
Футбол

У Панченко родился второй ребенок

В нынешнем сезоне Панченко провел за «Динамо» 13 матчей в РПЛ и забил 1 гол.
Обновлено в 07:46
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«Валенсия» потеряла еще одного футболиста из-за травмы

Полузащитник «Валенсии» Франсис Коклен пропустит три недели из-за травмы пятки.
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Беленов признан лучшим игроком «Уфы» в декабре

Болельщики «Уфы» проголосовали за лучшего игрока команды по итогам декабря. Им стал вратарь Александр Беленов, набравший 40,5% голосов.
Обновлено в 05:45
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Жорже Мендеш: «Роналду еще в январе сказал мне, что хочет в „Ювентус“»

Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, заявил, что знал о желании португальца покинуть "Реал" с января.
Обновлено вчера в 20:04
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ФК «Кубань» признан судом банкротом

В ноябре 2018 года футбольный клуб потребовал устранить временного управляющего Арбитражный суд Краснодарского края признал футбольный клуб "Кубань" банкротом, сообщает российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
Обновлено в 09:39
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«Милан» нацелился на нападающего «Севильи»

Отношения между клубами находятся на высоком уровне после недавнего переезда Андре Силвы в «Севилью».
Обновлено в 09:52
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Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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