Футбол
Гари Невилл назвал Лукаку толстымСпорт-Экспресс 06:45
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку из английского клуба в "Интер".
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Политика
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.
Обновлено в 09:45
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Политика
К Зеленскому не пустили российскую журналистку
Журналистку телеканала "Россия" не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея.
Обновлено в 10:02
Политика
Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Финляндию
Президент России Владимир Путин планирует посетить с визитом Финляндию. О подготовке визита ТАСС сообщили в пресс-службе главы государства.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева доставили к следователям
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаев, который сдался силовикам после штурма, отвезли в главное следственное управление ГКНБ.
Обновлено в 10:34
Энергетика
«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание
Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
Обновлено в 10:21
Общество
В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей
Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Футбол
Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Под Тольятти на проводах ЛЭП погиб десантник-парашютист
Обновлено в 04:55
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Политика
В кинотеатрах Пакистана запретят индийское кино
Индийские фильмы будут запрещены к показу в кинотеатрах Пакистана.
Обновлено в 08:10
Энергетика
Власти Украины велели «Нафтогазу» снизить цену на газ для населения
Весной правительство Украины велело снизить цену на газ с июня.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Технологии
В России запустили первую пилотную зону сети 5G
Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 07:48
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
Обновлено в 00:00
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Покупают книги жители России чаще, чем читают
Жители России чаще покупают книги, чем читают. Практикуют чтение книг 53%, покупку осуществляют 88%.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Станислав Садальский рассказал, что в детстве его избивал отец
Актер Станислав Садальский в эфире одной из программ на федеральном канале поделился откровенными воспоминаниями об отце — учителе физкультуры в Канашинском финансовом техникуме.
Обновлено в 10:25
Наука
Студенты MIT разработали гарнитуру, способную «читать мысли»
Фото: Lorrie Lejeune / MIT Команда разработчиков из Массачусетского технологического института (MIT) создала прибор, способный "читать" мысли, пишет Digital Trends.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Общество
УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей
УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11
Экономика
Жители России сократили потребление сладкого — исследование
В России среднее потребление кондитерских изделий по итогам первых шести месяцев 2019 года снизилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).
Обновлено в 08:42