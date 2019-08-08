Футбол

Гари Невилл назвал Лукаку толстымСпорт-Экспресс 06:45

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку из английского клуба в "Интер".
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Гари Невилл — об уходе Лукаку: «Он весит более 100 кг. И это игрок «МЮ»!

Sport24.ru06:52

Гари Невилл — о Лукаку: «Он весит более 100 килограммов!»

Матч ТВ08:38

Невилл назвал Лукаку толстым

Sport.ru07:58

Невилл обвинил Лукаку в непрофессионализме из-за лишнего веса

RT на русском07:29

Невилл о Лукаку: «Он весит более 100 кг! И это игрок «Манчестер Юнайтед»!»

Sports.ru07:28

Гари Невилл назвал Лукаку толстым

Спорт-Экспресс06:45

«Он весит больше 100 кг! И это игрок «МЮ»!» Гари Невилл рад уходу Лукаку

Чемпионат06:38
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Политика

В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму

В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.
Обновлено в 09:45
Общество

МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве

Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Политика

К Зеленскому не пустили российскую журналистку

Журналистку телеканала "Россия" не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея.
Обновлено в 10:02
Политика

Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Финляндию

Президент России Владимир Путин планирует посетить с визитом Финляндию. О подготовке визита ТАСС сообщили в пресс-службе главы государства.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева доставили к следователям

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаев, который сдался силовикам после штурма, отвезли в главное следственное управление ГКНБ.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Пожилая хабаровчанка сутки отпугивала медведя рыком в трясине

Обновлено в 09:27
Энергетика

«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание

Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
Обновлено в 10:21
Общество

В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей

Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Политика

В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Общество

В России впервые замечен сельдяной король

Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Происшествия

СМИ сообщили о взрыве в войсковой части в Архангельской области

Обновлено в 05:41
Футбол

Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Под Тольятти на проводах ЛЭП погиб десантник-парашютист

Обновлено в 04:55
Политика

Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Политика

В кинотеатрах Пакистана запретят индийское кино

Индийские фильмы будут запрещены к показу в кинотеатрах Пакистана.
Обновлено в 08:10
Энергетика

Власти Украины велели «Нафтогазу» снизить цену на газ для населения

Весной правительство Украины велело снизить цену на газ с июня.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол

Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»

Обновлено в 09:04
Политика

Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса

Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Технологии

В России запустили первую пилотную зону сети 5G

Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 07:48
Общество

Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России

Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
Обновлено в 00:00
Происшествия

СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов

Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа

Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Покупают книги жители России чаще, чем читают

Жители России чаще покупают книги, чем читают. Практикуют чтение книг 53%, покупку осуществляют 88%.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, что в детстве его избивал отец

Актер Станислав Садальский в эфире одной из программ на федеральном канале поделился откровенными воспоминаниями об отце — учителе физкультуры в Канашинском финансовом техникуме.
Обновлено в 10:25
Наука

Студенты MIT разработали гарнитуру, способную «читать мысли»

Фото: Lorrie Lejeune / MIT Команда разработчиков из Массачусетского технологического института (MIT) создала прибор, способный "читать" мысли, пишет Digital Trends.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»

Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Михаила Круга убил своих сокамерников

Обновлено в 03:56
Общество

УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей

УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11
Экономика

Жители России сократили потребление сладкого — исследование

В России среднее потребление кондитерских изделий по итогам первых шести месяцев 2019 года снизилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).
Обновлено в 08:42
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