Футбол
Гари Невилл назвал Лукаку толстымСпорт-Экспресс 06:45
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку из английского клуба в "Интер".
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Происшествия
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
Обновлено в 07:42
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская стала мамой
36-летняя актриса Карина Разумовская родила мальчика. Звезда популярного сериала «Мажор» впервые стала матерью.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Политика
В Бундестаге признали вклад России в объединение Германии
"Люди [граждане бывшей ГДР] познакомились со многими русскими и имели другое понимание, нежели западные немцы, о том, что Германия причинила России в годы Первой и Второй мировой войн", - считает зампред Бундестага.
Обновлено в 06:38
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Технологии
В России запустили первую пилотную зону сети 5G
Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 07:48
Футбол
Заха попросил у «Кристал Пэлас» трансфер
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха попросил команду выставить себя на трансфер, информирует Sky Sports.
Обновлено вчера в 10:56
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Архангельской области около военной части произошло ЧП
Обновлено в 05:39
Экономика
Правительство заставит госкорпорации отчитываться о развитии
Правительство решило обязать государственные корпорации ежегодно отчитываться о выполнении их стратегий развития.
Обновлено в 07:52
Экономика
Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картам
«Во втором квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года», — сообщили РИА Новости в НБКИ.
Обновлено в 00:47
Авто
BMW озвучила дату начала продаж кроссоверов X3 M и X4 M в России
Российское представительство бренда объявило точную дату запуска на отечественный рынок «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и X4 M. По информации, опубликованной в Twitter-аккаунте BMW Russia, кроссоверы X3 и X4 в модификации M станут доступны у российских дилеров уже с 7 сентября.
Обновлено вчера в 07:30
Финансы
Нацбанк Украины заявил о планах попросить у МВФ еще $10 млрд
Украина нуждается в новой программе помощи от Международного валютного фонда, заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.
Обновлено в 06:37
Транспорт
В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси
Согласно документу, иностранцам без российского гражданства и российских водительских прав запретят работать водителями такси.
Обновлено в 06:12
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Космос
«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Российский военный погиб во время прыжков с парашютом
Обновлено в 08:13
Происшествия
Мосгорсуд освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко
Услугами гадалки Михай пользовался скандально известный полковник МВД Дмитрий Захарченко.
Обновлено в 08:23
Транспорт
В Москве завершили проходку сразу двух перегонных тоннелей метро
Строители завершили проходку одновременно двух тоннелей на Большой кольцевой линии Московского метро - между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения", а также станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект", сообщил в четверг журналистам мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции "Улица Народного Ополчения".
Обновлено в 08:15