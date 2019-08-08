Футбол

Гари Невилл назвал Лукаку толстымСпорт-Экспресс 06:45

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку из английского клуба в "Интер".
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Гари Невилл — об уходе Лукаку: «Он весит более 100 кг. И это игрок «МЮ»!

Sport24.ru06:52

Гари Невилл — о Лукаку: «Он весит более 100 килограммов!»

Матч ТВ08:38

«Он весит больше 100 кг! И это игрок «МЮ»!» Гари Невилл рад уходу Лукаку

Чемпионат06:38

Невилл о Лукаку: «Он весит более 100 кг! И это игрок «Манчестер Юнайтед»!»

Sports.ru07:28

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о трансфере Лукаку

Газета.Ru07:21

Гари Невилл назвал Лукаку толстым

Спорт-Экспресс06:45

Невилл назвал Лукаку толстым

Sport.ru07:58
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Происшествия

Начался новый штурм резиденции Атамбаева

Обновлено в 07:42
Политика

Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Происшествия

СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов

Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская стала мамой

36-летняя актриса Карина Разумовская родила мальчика. Звезда популярного сериала «Мажор» впервые стала матерью.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Футбол

Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»

Обновлено в 09:04
Политика

В Бундестаге признали вклад России в объединение Германии

"Люди [граждане бывшей ГДР] познакомились со многими русскими и имели другое понимание, нежели западные немцы, о том, что Германия причинила России в годы Первой и Второй мировой войн", - считает зампред Бундестага.
Обновлено в 06:38
Кино

Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм

Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине

Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Экономика

Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба

Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Общество

Британский миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты

Обновлено в 01:39
Общество

К берегам России впервые приплыл сельдяной король

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Технологии

В России запустили первую пилотную зону сети 5G

Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 07:48
Футбол

Заха попросил у «Кристал Пэлас» трансфер

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха попросил команду выставить себя на трансфер, информирует Sky Sports.
Обновлено вчера в 10:56
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Общество

На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 01:54
Происшествия

В районе сгоревшего склада боеприпасов снова эвакуировали население

Обновлено в 06:32
Происшествия

В Архангельской области около военной части произошло ЧП

Обновлено в 05:39
Экономика

Правительство заставит госкорпорации отчитываться о развитии

Правительство решило обязать государственные корпорации ежегодно отчитываться о выполнении их стратегий развития.
Обновлено в 07:52
Экономика

Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картам

«Во втором квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года», — сообщили РИА Новости в НБКИ.
Обновлено в 00:47
Авто

BMW озвучила дату начала продаж кроссоверов X3 M и X4 M в России

Российское представительство бренда объявило точную дату запуска на отечественный рынок «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и X4 M. По информации, опубликованной в Twitter-аккаунте BMW Russia, кроссоверы X3 и X4 в модификации M станут доступны у российских дилеров уже с 7 сентября.
Обновлено вчера в 07:30
Финансы

Нацбанк Украины заявил о планах попросить у МВФ еще $10 млрд

Украина нуждается в новой программе помощи от Международного валютного фонда, заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.
Обновлено в 06:37
Транспорт

В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси

Согласно документу, иностранцам без российского гражданства и российских водительских прав запретят работать водителями такси.
Обновлено в 06:12
Общество

Власти Барселоны разрешили женщинам плавать в бассейнах топлес

Обновлено в 02:53
Общество

МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Космос

«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию

Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Российский военный погиб во время прыжков с парашютом

Обновлено в 08:13
Происшествия

Мосгорсуд освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко

Услугами гадалки Михай пользовался скандально известный полковник МВД Дмитрий Захарченко.
Обновлено в 08:23
Транспорт

В Москве завершили проходку сразу двух перегонных тоннелей метро

Строители завершили проходку одновременно двух тоннелей на Большой кольцевой линии Московского метро - между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения", а также станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект", сообщил в четверг журналистам мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции "Улица Народного Ополчения".
Обновлено в 08:15
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