Футбол
Гари Невилл назвал Лукаку толстымСпорт-Экспресс 06:45
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку из английского клуба в "Интер".
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Авто
Назвали самые незащищенные от угона автомобили
Кроссовер DS 3 Crossback – самый уязвимый для угона автомобиль по версии экспертов британского издания What Car.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека
В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью на автодороге Новороссийск—Керчь.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Общество
В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»
В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».
Обновлено в 11:04
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном»
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Происшествия
В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв
ИА «Ореанда-Новости» В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв. 2 человека погибли, 15 получили ранения.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Политика
Зеленский пообещал провести реформу и открыть рынок земли
Обновлено в 04:47
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Максименко заявил, что проводится проверка на причастность сотрудников СИЗО к передаче телефона и одежды арестантам.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
Российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств, сообщили "Известия".
Обновлено в 12:10
Политика
Зюганов предложил обсудить вмешательство в российские выборы
Ранее рабочую группу по изучению материалов о возможном вмешательстве извне в выборную кампанию в Российской Федерации предложил создать лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:39
Футбол
«Интер» объявил о трансфере Лукаку
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку переходит в итальянский "Интер", сообщает пресс-служба миланской команды.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Яшин получил новый административный арест на 10 суток
Обновлено в 11:22
Наука
Обнаружен самый древний ископаемый лес в Азии
Китайские учёные обнаружили и рассказали о самом древнем лесном массиве в Азии.
Обновлено в 11:00
Кино
Маколей Калкин показал героя ремейка «Один дома»
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
При обстреле района авиабазы Хмеймим погибли два сирийца
В Министерстве обороны России сообщили, что в Сирии в результате запуска снарядов со стороны боевиков в направлении российской авиабазы Хмеймим в соседнем поселении погибли двое сирийцев, ещё четверо пострадали.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Истребители США «перехватили» российские Ту-95 у Аляски
«Два истребителя F-22 и два самолёта CF-18 при поддержке самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, военно-транспортного самолёта C-130 Hercules и самолёта-заправщика KC-135 обнаружили и перехватили два самолёта Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину
Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Силовики не могут доставить Атамбаева в Бишкек
Обновлено в 09:38
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено в 10:36
Политика
Эрдоган назвал приоритетом «защиту прав» крымских татар
Турция не признаёт российский Крым и продолжит «защиту прав» крымских татар.
Обновлено в 02:06
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix
Netflix одержал победу в ожесточенной борьбе за право работать с авторами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом.
Обновлено в 02:07
Энергетика
«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание
Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
Обновлено в 10:21
Общество
Россиянам предложили разрешить удаленную работу
После внесения поправок в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») сотрудники получат возможность проводить часть времени вне своего рабочего места, так как появится определение «временная удаленная работа».
Обновлено вчера в 23:39
Наука
Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление
Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.
Обновлено в 04:26