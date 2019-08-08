Футбол

Гари Невилл назвал Лукаку толстымСпорт-Экспресс 06:45

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку из английского клуба в "Интер".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гари Невилл — об уходе Лукаку: «Он весит более 100 кг. И это игрок «МЮ»!

Sport24.ru06:52

Невилл о Лукаку: «Он весит более 100 кг! И это игрок «Манчестер Юнайтед»!»

Sports.ru07:28

Гари Невилл — о Лукаку: «Он весит более 100 килограммов!»

Матч ТВ08:38

Невилл назвал Лукаку толстым

Sport.ru07:58

Гари Невилл — о Лукаку: «Он весит более 100 килограммов!»

Sportbox.RU08:38

Гари Невилл назвал Лукаку толстым

Спорт-Экспресс06:45

«Он весит больше 100 кг! И это игрок «МЮ»!» Гари Невилл рад уходу Лукаку

Чемпионат06:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:50, Вашингтон
Футбол

Новичок «Спартака» Тиль рассчитывает дебютировать в матче с «Ахматом»

Обновлено в 16:36
Политика

Киев разрешил российскому самолету пролететь над Украиной из-за грозы

Российскому самолету, который направлялся из Бари (Италия) в Москву, было разрешено войти в украинское воздушное пространство, чтобы обойти грозовой фронт.
Обновлено в 15:02
Футбол

Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии.
Обновлено в 11:27
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Авто

В Сети показали дизайн необычного гибрида УАЗа и Хаммер

Необычный дизайн-проект получил название H-UAZ, он демонстрирует, каким бы мог получится российский УАЗ, если объединить отечественный и американский внедорожники.
Обновлено в 16:18
Происшествия

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим

Обновлено в 11:57
ЖКХ

В Петербурге цокольный этаж ТЦ оказался подтопленным из-за дождя

Обновлено в 15:43
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение эсминец США Porter

«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО Porter ВМС США», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:21
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Экономика

Черный хлеб резко подорожал в России

Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Неизвестные напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

Неизвестные напали на депутата Госдумы Бориса Чернышова (фракция ЛДПР) во время встречи с избирателями в Москве в четверг.
Обновлено в 16:39
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Обновлено в 03:41
Происшествия

Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16
Происшествия

В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым

Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Обновлено в 16:30
Общество

ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают

Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:28
Происшествия

Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова

Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 15:17
Политика

Зеленский намерен легализовать на Украине казино

Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Четверо туристов из Петербурга загадочно пропали под Мурманском

Четыре туриста из Санкт-Петербурга отправившиеся на рыбалку в Мурманскую область, исчезли, пишет 8 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 16:26
Политика

Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Стамбуле

Обновлено в 10:19
ЖКХ

Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы

В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
Обновлено в 13:38
Происшествия

Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям

Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Политика

В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес

Ален Делон проходит лечение в Швейцарии после инсульта

Французский актёр Ален Делон, перенёсший несколько недель назад инсульт, в настоящий момент проходит лечение в одной из клиник Швейцарии.
Обновлено в 15:35
Здоровье

Ночные походы в туалет оказались признаком опасной болезни

Частое опорожнение мочевого пузыря в ночные часы не имеет ничего общего со старением организма и является признаком возникновения нескольких опасных болезней, утверждают учёные Великобритании.
Обновлено в 13:43
Политика

Депутат из Украины заявил о невозможности возвращения Крыма

Депутат Верховной рады Олег Волошин высказался об идее возвращения полуострова Крым в состав Украины.
Обновлено в 16:24
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное