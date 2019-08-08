Футбол

Гари Невилл назвал Лукаку толстымСпорт-Экспресс 06:45

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку из английского клуба в "Интер".
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«Бавария» — «Роттах-Эгерн» — 23:0, 8 августа, обзор товарищеского матча

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Невилл о Лукаку: «Он весит более 100 кг! И это игрок «Манчестер Юнайтед»!»

Sports.ru07:28

Гари Невилл — о Лукаку: «Он весит более 100 килограммов!»

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Гари Невилл — о Лукаку: «Он весит более 100 килограммов!»

Sportbox.RU08:38

Невилл назвал Лукаку толстым

Sport.ru07:58

Гари Невилл — об уходе Лукаку: «Он весит более 100 кг. И это игрок «МЮ»!

Sport24.ru06:52

Гари Невилл назвал Лукаку толстым

Спорт-Экспресс06:45
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:28, Вашингтон
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Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
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В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Торино» на своем поле разромил солигорский «Шахтер».
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Четыре туриста из Санкт-Петербурга, отправившиеся на рыбалку в Мурманскую область, исчезли, пишет 8 августа РЕН ТВ.
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Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией

В рамках уголовного дела о легализации денежных средств в домах сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, проводятся оперативные мероприятия.
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Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
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Арреаса заверил, что власти Венесуэлы настроены продолжать переговоры с оппозицией, которые намерены перевести на постоянную основу, чтобы в конечном итоге прийти к политическому соглашению и добиться гарантий мира и стабильности в латиноамериканской стране.
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Наука

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В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
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Армия и оружие

Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов

Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 18:55
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