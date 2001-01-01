Футбол

Гари Невилл: «Погба снова играет так, как до назначения Сульшера»Евро-футбол.ру 02:49

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал игру полузащитника команды Поля Погба в матче с "Барселоной" (0:3).
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Гари Невилл: «Погба снова играет так, как до назначения Сульшера»

Евро-футбол.ру02:49

Невилл: «Погба снова играет так, как играл до прихода Сульшера»

Soccer.ruвчера в 23:37
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
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Гари Невилл
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Английский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника в «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. После ухода Роя Кина был капитаном «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2011 год. Всю свою футбольную карьеру Гари провёл на «Олд Траффорд». Первый матч за сборную Англии Невилл провёл в 1995 году и с тех пор на протяжении более чем 10 лет играл на позиции правого защитника сборной. После завершения игровой карьеры начал карьеру тренера.
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