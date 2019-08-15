Футбол
Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ раньше «Ливерпуля»Евро-футбол.ру 03:36
По моему мнению, "Манчестер Юнайтед" выиграет чемпионский титул АПЛ раньше "Ливерпуля".
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Г. Невилл: гарантирую, «МЮ» снова выиграет АПЛ. И, вероятно, быстрее «Ливерпуля»
Чемпионатвчера в 12:15
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Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Обновлено в 06:06
Происшествия
Пилот, посадивший А321 в поле, летает в статусе командира всего год
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, сумевший сегодня утром экстренно посадить самолет А321 в чистом поле, летает в статусе командира всего год.
Обновлено в 03:50
Общество
В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
В Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:49
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Под Горловкой в результате пожаров получили ожоги 6 украинских солдат
"Во втором случае в одном из жилых модулей контейнерного типа пожар произошел в 30-й бригаде (ВСУ. - прим. ред.). Одного из боевиков с ожогами и отравлением угарным газом также доставили в лечебное учреждение", - добавил Безсонов.
Обновлено в 08:19
Происшествия
После жесткой посадки А321 госпитализировали только одну женщину
Минздрав России уточнил, что после жесткой посадки самолета в Подмосковье госпитализирована одна женщина.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Гаджеты
В сети появились живые фото смартфона Realme с камерой на 64 Мп
В соцсети Twitter инсайдер Мукул Шарма опубликовал фото первого смартфона Realme, оснащенного 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 07:28
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Футбол
Цорн рассказал о проекте «2023» в «Спартаке»
На каждую должность будет ряд кандидатов, которые представляют свои программы, и из них выбирается руководство.
Обновлено в 05:42
Авто
Назвали самые популярные дополнительные опции при покупке нового авто
Стоит сказать, что по подсчётам группы компаний Skoda Wagner клиент тратит на дополнительные опции примерно 7% от цены нового автомобиля.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Суд перевел фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд отпустил под домашний арест фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 07:52
Гаджеты
AMD готовит Ryzen 9 3900 — 12-ядерный процессор с TDP 65 Вт
Для сравнения, у Ryzen 9 3900X частоты составляют 3,8-4,6 ГГц при TDP 105 Вт, а у восьмиядерного Ryzen 7 3800X при том же TDP частоты равны 3,9-4,5 ГГц.
Обновлено в 06:06
Экономика
Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза
Скорректированная EBITDA Х5 (до учета расходов по LTI и прочих выплат на основе акций) выросла на 24,2%, до 36,599 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,4% против 7,7% годом ранее.
Обновлено в 03:18
Экономика
Август на дворе: пришло ли время кризиса
Конец лета и первая половина осени пользуются недоброй славой, так как на протяжении не одного десятилетия именно на этот период выпадало наибольшее количество всевозможных кризисов и катастроф как экономического, так и социально политического характера.
Обновлено 13 августа в 17:54
Музыка
Что привело к смерти Виктора Цоя 29 лет назад
Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 29 лет назад - 15 августа 1990 года.
Обновлено в 05:51
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Здоровье
Власти Петербурга до 2024 года увеличат число медиков среднего звена на 13 тыс. человек
Власти Санкт-Петербурга рассчитывают до 2024 года по программе развития кадрового обеспечения системы здравоохранения привлечь на работу более 13 тыс. специалистов среднего звена.
Обновлено в 09:22
Футбол
УЕФА назвал претендентов на звание футболиста года
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста прошлого сезона по версии УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 08:54
Кино
Звезде «Голодных игр» и «Людей Икс» Дженнифер Лоуренс - 29
Звезда "Голодных игр" и "Людей Икс" Дженнифер Лоуренс 15 августа отмечает день рождения - ей исполняется 29 лет.
Обновлено в 09:18
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Космос
Космонавтов перед дальними полетами, возможно, придется оперировать для защиты от радиации
Специалист добавил, что по некоторым данным, космическая радиация может вызывать болезнь Альцгеймера, поэтому прежде чем послать экспедицию, к примеру, на Марс, можно провести некоторые манипуляции с ответственными за болезнь участками мозга.
Обновлено в 03:32
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Авто
Обновленный Mercedes-AMG E63 попался фотошпионам
По понятной причине некоторые люди считают такие автомобили, как Mercedes-AMG E63 в кузове универсал, Audi RS6 Avant и Alpina B5 Touring близкими к совершенству.
Обновлено в 03:42
Музыка
Вокалист Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:50