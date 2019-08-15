Футбол
Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ раньше «Ливерпуля»Евро-футбол.ру 03:36
По моему мнению, "Манчестер Юнайтед" выиграет чемпионский титул АПЛ раньше "Ливерпуля".
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Г. Невилл: гарантирую, «МЮ» снова выиграет АПЛ. И, вероятно, быстрее «Ливерпуля»
Чемпионатвчера в 12:15
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на молодежном форуме «Территория смыслов» Лавров напомнил, что Россия, как государство-продолжатель Советского Союза, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан, после подписания мирного договора.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Тимати в день рождения показал трех любимых женщин
Свой 35-летний юбилей Тимати шумно отметил в кругу друзей в Монте-Карло, но 36-летие музыканта в нынешнем году прошло под знаком трех любимых муз в жизни рэпера: дочери Алисы, мамы Симоны и возлюбленной Анастасии Решетовой, которая вскоре станет матерью еще одного наследника певца.
Обновлено в 11:36
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Общество
ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей
ФБК оценивает недвижимость в 95 млн рублей. Кроме этого в доме Шапошникову принадлежит подземный гараж за 1,5 млн рублей.
Обновлено в 11:22
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Авто
УАЗ разрабатывает новую платформу «Патриот-2020»
За счет выпуска новых модификаций Ульяновский автозавод намерен восстановить объемы производства и реализации машин.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Стало известно об образовании командира А321
Командир пассажирского самолета А321, который совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Жуковском, с отличием окончил летное училище.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
В МИД РФ ответили на статью о запугивании семей голландских лётчиков
Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало статью издания De Telegraaf о том, что разведка РФ якобы запугивала семьи голландских пилотов истребителей F-16, которые в 2017 году находились в странах Балтии.
Обновлено в 11:14
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Здоровье
Заболеваемость корью в Петербурге превысила нормативы ВОЗ
Заболеваемость превышает нормы ВОЗ уже второй год подряд.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Футбол
Стал известен состав «Спартака» на ответный матч с «Туном»
Стал известен состав "Спартака" на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Туна".
Обновлено в 11:28
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Лыхмуса, который подозревается в госизмене, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:49
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
Пять человек получили ранения из-за тайфуна «Кроса» в Японии
Пять человек получили ранения в результате мощного тайфуна "Кроса", обрушившегося на Японию, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами
Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Футбол
Михайличенко возглавил киевское «Динамо»
Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Политика
Гибралтар освободил задержанный больше месяца назад иранский танкер
Власти Гибралтара освободили задержанный в начале июля иранский танкер Grace 1, который заподозрили в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций Европейского союза.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес сложную операцию
Обновлено в 09:00