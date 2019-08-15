Футбол

Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ раньше «Ливерпуля»Евро-футбол.ру 03:36

По моему мнению, "Манчестер Юнайтед" выиграет чемпионский титул АПЛ раньше "Ливерпуля".
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Гэри Невилл рассказал, кто выиграет АПЛ раньше: «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль»

Спорт-Экспресс02:56

Г. Невилл: «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ, причем сделает это раньше «Ливерпуля»

Sport24.ru02:36

Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» победит в АПЛ раньше «Ливерпуля»

Матч ТВ03:28

Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» победит в АПЛ раньше «Ливерпуля»

Sportbox.RU03:28

Гари Невилл считает, что «Юнайтед» выиграет чемпионат раньше, чем «Ливерпуль»

Sport.ru08:30

Невилл: «Считаю, что МЮ выиграет АПЛ раньше „Ливерпуля“»

Soccer.ruвчера в 22:52

Г. Невилл: гарантирую, «МЮ» снова выиграет АПЛ. И, вероятно, быстрее «Ливерпуля»

Чемпионатвчера в 12:15
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Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%

"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
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Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на молодежном форуме «Территория смыслов» Лавров напомнил, что Россия, как государство-продолжатель Советского Союза, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан, после подписания мирного договора.
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Свой 35-летний юбилей Тимати шумно отметил в кругу друзей в Монте-Карло, но 36-летие музыканта в нынешнем году прошло под знаком трех любимых муз в жизни рэпера: дочери Алисы, мамы Симоны и возлюбленной Анастасии Решетовой, которая вскоре станет матерью еще одного наследника певца.
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Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
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Общество

ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей

ФБК оценивает недвижимость в 95 млн рублей. Кроме этого в доме Шапошникову принадлежит подземный гараж за 1,5 млн рублей.
Обновлено в 11:22
Политика

Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Авто

УАЗ разрабатывает новую платформу «Патриот-2020»

За счет выпуска новых модификаций Ульяновский автозавод намерен восстановить объемы производства и реализации машин.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Стало известно об образовании командира А321

Командир пассажирского самолета А321, который совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Жуковском, с отличием окончил летное училище.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

В МИД РФ ответили на статью о запугивании семей голландских лётчиков

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало статью издания De Telegraaf о том, что разведка РФ якобы запугивала семьи голландских пилотов истребителей F-16, которые в 2017 году находились в странах Балтии.
Обновлено в 11:14
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Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено в 05:16
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Заболеваемость превышает нормы ВОЗ уже второй год подряд.
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Происшествия

Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери

Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Появилось полное видео взлета и жесткой посадки Airbus в Подмосковье

Обновлено в 09:19
Футбол

Стал известен состав «Спартака» на ответный матч с «Туном»

Стал известен состав "Спартака" на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Туна".
Обновлено в 11:28
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Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
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Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве

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Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Лыхмуса, который подозревается в госизмене, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:49
Футбол

«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»

Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
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Соболь объявила о прекращении голодовки

Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
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Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
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Пять человек получили ранения из-за тайфуна «Кроса» в Японии

Пять человек получили ранения в результате мощного тайфуна "Кроса", обрушившегося на Японию, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 00:38
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В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской

В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
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Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами

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В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам

Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
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Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
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Михайличенко возглавил киевское «Динамо»

Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.
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Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
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Политика

Гибралтар освободил задержанный больше месяца назад иранский танкер

Власти Гибралтара освободили задержанный в начале июля иранский танкер Grace 1, который заподозрили в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций Европейского союза.
Обновлено в 10:58
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Армен Джигарханян перенес сложную операцию

Обновлено в 09:00
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Гари Невилл
Британский футболист
Английский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника в «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. После ухода Роя Кина был капитаном «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2011 год. Всю свою футбольную карьеру Гари провёл на «Олд Траффорд». Первый матч за сборную Англии Невилл провёл в 1995 году и с тех пор на протяжении более чем 10 лет играл на позиции правого защитника сборной. После завершения игровой карьеры начал карьеру тренера.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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