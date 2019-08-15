Футбол

Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ раньше «Ливерпуля»Евро-футбол.ру 03:36

По моему мнению, "Манчестер Юнайтед" выиграет чемпионский титул АПЛ раньше "Ливерпуля".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» победит в АПЛ раньше «Ливерпуля»

Sportbox.RU03:28

Гари Нэвилл: «МЮ» победит в АПЛ раньше «Ливерпуля»

Спорт день за днем03:58

Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» победит в АПЛ раньше «Ливерпуля»

Матч ТВ03:28

Г. Невилл: «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ, причем сделает это раньше «Ливерпуля»

Sport24.ru02:36

Гэри Невилл рассказал, кто выиграет АПЛ раньше: «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль»

Спорт-Экспресс02:56

Невилл: «Считаю, что МЮ выиграет АПЛ раньше „Ливерпуля“»

Soccer.ruвчера в 22:52

Г. Невилл: гарантирую, «МЮ» снова выиграет АПЛ. И, вероятно, быстрее «Ливерпуля»

Чемпионатвчера в 12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Происшествия

Момент столкновения самолета с птицами в Подмосковье попал на видео

Обновлено в 03:12
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Авто

Kia распространила первые фотографии нового Kia Mohave

Пока компания Kia распространила первые фотографии экстерьера нового Kia Mohave.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

Пропавшего в Омской области в лесу трехлетнего мальчика нашли живым

Обновлено в 04:59
Политика

Глава администрации Барнаула ушёл в отставку

Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества

В Министерстве юстиций рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:56
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 02:50
Политика

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».
Обновлено вчера в 17:39
Финансы

Фондовые индексы США потеряли 3%

Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

В Ростовской области на свадьбе убили одного из гостей

Убийство произошло во время празднования второго дня свадебного торжества в Каменск-Шахтинске.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Обновлено в 01:38
Энергетика

Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти на 3,7%

В сообщении на сайте ведомства указано, что с 1 сентября 2019 года «с целью частичной компенсации недополученной выручки» тарифы будут увеличены на 3,7%.
Обновлено в 04:57
Транспорт

В РЖД прояснили, кто должен собирать постельное белье в поездах

Пассажиры поездов не обязаны собирать постельное белье после поездки.
Обновлено вчера в 19:22
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Из больницы в Ленобласти похитили банкомат с 3,5 млн руб

Обновлено в 04:53
Происшествия

Полковник МВД назвал трусами и предателями жалобщиков на службу в полиции

Начальник управления МВД Приморского района Санкт-Петербурга полковник Анатолий Станак подал рапорт об увольнении после коллективной жалобы полицейских на хамство, издевательства и трудные условия службы.
Обновлено в 04:52
Общество

СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери

Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Общество

Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян

Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Общество

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 04:43
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Происшествия

Атамбаеву предъявлены новые обвинения

Обновлено вчера в 07:10
Игры

Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat

На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 09:35
Экономика

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Происшествия

Самолет с американскими военными загорелся

Самолет Boeing 763, который перевозил сотрудников Минобороны США, загорелся в Ирландии.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Военные США заявили о взрыве европейской ракеты в космосе

Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 03:13
Политика

На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли три человека

Три человека погибли в результате автоаварии в Славянском районе Краснодарского края вечером 14 августа.
Обновлено в 02:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гари Невилл
Британский футболист
Английский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника в «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. После ухода Роя Кина был капитаном «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2011 год. Всю свою футбольную карьеру Гари провёл на «Олд Траффорд». Первый матч за сборную Англии Невилл провёл в 1995 году и с тех пор на протяжении более чем 10 лет играл на позиции правого защитника сборной. После завершения игровой карьеры начал карьеру тренера.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное