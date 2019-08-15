Футбол

Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» победит в АПЛ раньше «Ливерпуля»Матч ТВ 03:28

В последний раз «МЮ» становился победителем чемпионата Англии в 2013 году под руководством сэра Алекса Фергюсона. «Ливерпуль» не побеждал с сезона-1989/90. В прошлом сезоне АПЛ команда Юргена Клоппа заняла второе место, на одно очко отстав от «Манчестер Сити».
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Гари Невилл
Британский футболист
Английский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника в «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. После ухода Роя Кина был капитаном «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2011 год. Всю свою футбольную карьеру Гари провёл на «Олд Траффорд». Первый матч за сборную Англии Невилл провёл в 1995 году и с тех пор на протяжении более чем 10 лет играл на позиции правого защитника сборной. После завершения игровой карьеры начал карьеру тренера.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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