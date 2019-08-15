Футбол
Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» победит в АПЛ раньше «Ливерпуля»Матч ТВ 03:28
В последний раз «МЮ» становился победителем чемпионата Англии в 2013 году под руководством сэра Алекса Фергюсона. «Ливерпуль» не побеждал с сезона-1989/90. В прошлом сезоне АПЛ команда Юргена Клоппа заняла второе место, на одно очко отстав от «Манчестер Сити».
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Г. Невилл: гарантирую, «МЮ» снова выиграет АПЛ. И, вероятно, быстрее «Ливерпуля»
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