Футбол
Гари Линекер: «ЧМ-2018 изменил мое отношение к России»Спорт-Экспресс 03:42
Бывший нападающий сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер рассказал о своем отношении к России в интервью журналистке Марии Командной на ее Youtube-канале "COMMANDOS".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Новосибирске арестовали замдиректора медцентра им. Мешалкина
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в центре имени Мешалкина 20 февраля прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела о хищении более 1,3 миллиарда рублей и легализации доходов, полученных преступных путем в 2015-2018 годах.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Устроившего самосуд над пятиклассником мужчину задержали в Приморье
Следственные органы задержали мужчину, устроившего самосуд над пятиклассником вместе с другими родителями в Приморском крае.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Boeing 737 задел хвостом ВПП во Внуково
"Экспертам предстоит оценить техническое состояние лайнера, прежде чем допустить его к новым полетам", - сказал источник.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В московском метро безбилетник ранил ножом контролера
Неизвестный нанес ножевое ранение контролеру на станции "Кузьминки" московского метро, преступник скрылся, ведется поиск, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 05:49
Футбол
Александр Дюков избран новым президентом РФС
Президентом Российского футбольного союза (РФС) на четырехлетний срок избран Александр Дюков. Внеочередная конференция РФС прошла в Москве.
Обновлено в 04:25
Культура
Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником
Президент Украины Пётр Порошенко приписал русского художника-авангардиста Казимира Малевича к украинским живописцам.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Эквадоре
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на востоке Эквадора недалеко от границы с Перу.
Обновлено в 05:54
Общество
Шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России»
Обновлено вчера в 19:49
Футбол
ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков на два трансферных окна
В два ближайших трансферных окна синие не смогут регистрировать новых футболистов.
Обновлено в 04:41
Политика
В России из судебных залов могут исчезнуть кабины для обвиняемых
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о запрете клеток для обвиняемых в залах судов, сообщается 22 февраля на сайте правительства РФ.
Обновлено в 04:54
Политика
В Кремле объяснили падение телерейтинга послания президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал падение числа телезрителей, которые посмотрели послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 05:10
Происшествия
ТАСС: в Москве в больнице №52 проходят обыски
По словам собеседника агентства, в больницы происходит выемка документов, а подозреваемыми является руководство медицинского учреждения: главврач Мария Лысенко, ее заместители Мария Симакова и Владимир Сморчок.
Обновлено в 05:55
Политика
Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе
России и Белоруссии придётся думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:12
Кино
Семья Майкла Джексона подала иск на $100 млн телеканалу HBO
Обновлено вчера в 20:50
Спорт
Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
В Кирове в одной из квартир обнаружено тело 3-летнего ребенка
Обновлено вчера в 03:31
Политика
ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщил российский Минюст.
Обновлено в 04:16
Экономика
Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие
В России впервые с 2015 года присвоено звание генерала армии
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск Олегу Салюкову.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Путин поручил разобраться в ситуации с косатками в Приморье
Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре провести проверку в связи с ситуацией с косатками и белухами в бухте Средняя Приморского края.
Обновлено в 03:30
Политика
Путин поручил поддержать музыку молодежи
Президент России Владимир Путин поручил разработать меры государственной поддержки популярной молодежной музыки.
Обновлено в 04:17
Политика
Кремль не считает критической ситуацию в КЧР из-за Арашуковых
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уверен, что ситуация в регионе не критическая, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:53
Космос
«Роскосмос» объявил о штатном пуске ракеты со спутником Egyptsat-A
Обновлено вчера в 13:34
Экономика
Более 4 млн граждан РФ получат социальные доплаты к пенсиям
Увеличение социальных доплат к пенсиям в Российской Федерации по поручению главы государства затронет порядка 4 млн человек.
Обновлено вчера в 12:04
Экономика
Росфинмониторинг оценил размер теневой экономики в России в 20% ВВП
Издание допускает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 г. связано, в том числе, и с изменением методики Росфинмониторинга, который перестал учитывать некоторые показатели при подсчетах.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза
В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.
Обновлено вчера в 12:32
Футбол
Фанаты «Спартака» бойкотируют матч с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ
Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» намерено бойкотировать домашний матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» из-за действий контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) и самого клуба.
Обновлено в 04:45
Политика
МИД потребовал разъяснений от The Times из-за работы сотрудницы в РФ
Министерство иностранных дел РФ потребовало от редакции британского издания The Times разъяснений из-за нелегальной работы журналиста в Москве.
Обновлено в 06:02