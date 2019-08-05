Футбол
Гари Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»Чемпионат 16:41
«Кристал Пэлас» на официальном сайте объявил о заключении контракта с центральным защитником Гари Кэхиллом. Контракт 33-летнего футболиста с английским клубом рассчитан на 2 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Красноярском крае на складах с боеприпасами взрываются снаряды
Под городом Ачинск в Красноярском крае взрываются снаряды на складах с боеприпасами. Столбы дыма видны почти во всех частях города.
Обновлено в 07:49
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:03
Политика
Танкеры Ирана поставляют нефть в Китай и другие страны в обход санкций
Китай и ряд других стран, несмотря на возможные санкции США, получают нефть с большего числа иранских танкеров, чем было ранее известно, пишет газета New York Times со ссылкой на сервисы отслеживания судов и спутниковые изображения.
Обновлено 03 августа в 10:34
Футбол
Быстров: «„Спартак“ отказался от Еременко и купил Тила за €20 млн. Не разбираются в футболе»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров заявил, что в московском клубе не разбираются в футболе.
Обновлено в 15:52
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Обновлено в 14:53
Происшествия
Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры
Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Обновлено в 17:22
Гаджеты
Apple в 2021 году может выпустить iPhone с Touch ID под экраном
Компания Apple в 2021 году может выпустить фирменный iPhone с Touch ID и Face ID под экраном.
Обновлено в 09:03
Космос
Китай построит самый мощный атмосферный лазерный радар
Радар будет использовать лазерный луч высокой энергии, который сможет проникнуть сквозь облака, пройти дальше МКС и достичь окраин атмосферы за пределами орбитальной высоты большинства спутников наблюдения.
Обновлено в 08:40
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам
Генпрокуратура выявила, что власти регионов, где бушуют лесные пожары, искажали статистику о происходящем.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Миссия Турции и Финляндии выполнит наблюдательный полет над Россией
"С 5 по 9 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Финляндии с аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на турецком самолете наблюдения СН-235", - говорится в газете со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено вчера в 22:15
Космос
Темная материя может быть «теплой»: ученые частицы, с которыми она может взаимодействовать
Ученые всегда полагали о их не взаимодействии с разными частицами, однако исследования на протяжении последних десятков лет показали, что это не так — темная материя способна взаимодействовать с определенными частицами.
Обновлено в 08:13
Энергетика
Цены на нефть замедлили снижение на фоне очередного инцидента в Персидском заливе
Мировые цены на нефть замедлили снижение в понедельник днем на фоне напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 06:59
Авто
Озвучены характеристики новой BMW M3
Возвращаясь к версии с механической КПП сообщаем, что она, по предварительным данным, будет довольствоваться только 450 лошадиными силами.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура
В Минобороны России проинформировали о том, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-М", передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:27
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Политика
ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила о невозможности подвести итоги выборов в Верховную Раду в отведенный законом срок.
Обновлено в 17:33
Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Общество
Убытки кафе, ресторанам и рынкам из-за акций протеста в Москве могут превысить 60 миллионов рублей
По словам собеседника агентства, из-за акции 27-го июля предприниматели не досчитались свыше 30-ти миллионов.
Обновлено в 14:31
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Авто
Европейский авторынок сократился впервые за пять лет
Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA) подвела итоги первого полугодия и убедилась, что продажи новых автомобилей в Евросоюзе впервые с 2014-го сократились — на 3,1% (до 8 183 562 машин).
Обновлено в 06:40
Кино
Видео реакции бульдога-кинокритика на фильм «Оно-2» стало хитом в Сети
В Сети набирает популярность видео реакции бульдога-кинокритика на трейлер фильма «Оно-2».
Обновлено в 07:13
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Более 40 человек погибли в результате авиаударов на юго-западе Ливии
Более 40 человек погибли в результате авиаударов ВВС Ливийской национальной армии в городе Мурзук в юго-западной части ливийского государства.
Обновлено в 13:42