Гари Кэхилл объявил об уходе из «Челси»Нева Спорт 05:21

Защитник «Челси» Гари Кэхилл объявил о своем уходе из лондонского клуба. По словам Кэхилла, ему посчастливилось оказаться в команде, выигравшей много трофеев, и для него было большой честью играть в «Челси» с такими легендами, как Эшли Коул, Дидье Дрогба, Петр Чех, Джон Терри и Фрэнк Лэмпард.

Гари Кэхилл объявил об уходе из «Челси»

Игры Демонстрация геймплея Star Wars Jedi Fallen Order состоится на мероприятии EA Play Electronic Arts и Disney успокоили геймеров и сообщили о выходе демонстрации геймплея Star Wars Jedi Fallen Order.

Политика Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал в разговоре с журналистами, что его команда готовит несколько вариантов ответных мер по отношению к России из-за указа об упрощенном порядке получения гражданства жителями Украины, ДНР и ЛНР.

Армия и оружие В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы На Красной площади в столице стартовала вторая ночная репетиция парада в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Футбол Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо".

Армия и оружие Когда Россия получит ЗРК С-500 и что это изменит? Россия получит сверхдальний эшелон ПВО Первые работы над созданием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 начались не позже чем в 2002 году Концерном ВКО "Алмаз-Антей".

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Шоу-бизнес Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.

Музыка Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.

Армия и оружие Российский крейсер признали самым мощным в мире Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.

Происшествия В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.

Шоу-бизнес Лариса Долина похудела после болезни Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерт в обтягивающем платье, расшитом камнями.

Происшествия В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.

Происшествия В жилом доме на Украине прогремел взрыв. Есть погибший Взрыв в жилом доме в Киевской области унес жизнь одного и привел к тяжелым последствиям для еще троих пострадавших, информирует 5 мая телеканал «112.Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Происшествия В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны Следователи организовали проверку по факту обнаружения в Новгородской области захоронения времён Великой Отечественной войны — ямы с останками мирных граждан.

Армия и оружие Дети погибших российских и сирийских военных отправились в «Артек» На отдых в «Артек» отправились 20 детей российских и сирийских военных, погибших при выполнении боевых задач в Сирии, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Культура Путин вручил ордена работникам культуры Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране, сообщает РИА Новости.

Здоровье Волгоградцам объяснили, какие продукты нельзя есть на голодный желудок «Волгоградская правда.ру» в своем материале рассказывает, что это за продукты и чем их можно заменить.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Футбол Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» Тренерские штабы ЦСКА и «Динамо» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 27-го тура РПЛ.

Происшествия При атаке на полицейское управление в Афганистане погибли пять человек «По меньшей мере пять человек погибли и более 50 других получили ранения в продолжающейся атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан», — приводит телеканал Tolo News слова заместителя главы управления общественного здравоохранения провинции Баглан Абдула Алима Гафари.

Политика Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.

Здоровье Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.