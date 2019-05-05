Футбол
Гари Кэхилл объявил об уходе из «Челси»Нева Спорт 05:21
Защитник «Челси» Гари Кэхилл объявил о своем уходе из лондонского клуба. По словам Кэхилла, ему посчастливилось оказаться в команде, выигравшей много трофеев, и для него было большой честью играть в «Челси» с такими легендами, как Эшли Коул, Дидье Дрогба, Петр Чех, Джон Терри и Фрэнк Лэмпард.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал в разговоре с журналистами, что его команда готовит несколько вариантов ответных мер по отношению к России из-за указа об упрощенном порядке получения гражданства жителями Украины, ДНР и ЛНР.
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Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста
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Армия и оружие
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Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерт в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
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В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека
В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.
Обновлено в 07:56
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Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
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В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны
Следователи организовали проверку по факту обнаружения в Новгородской области захоронения времён Великой Отечественной войны — ямы с останками мирных граждан.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Дети погибших российских и сирийских военных отправились в «Артек»
На отдых в «Артек» отправились 20 детей российских и сирийских военных, погибших при выполнении боевых задач в Сирии, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
Обновлено в 08:16
Культура
Путин вручил ордена работникам культуры
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:20
Здоровье
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«Волгоградская правда.ру» в своем материале рассказывает, что это за продукты и чем их можно заменить.
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Футбол
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо»
Тренерские штабы ЦСКА и «Динамо» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 27-го тура РПЛ.
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При атаке на полицейское управление в Афганистане погибли пять человек
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Обновлено в 08:57
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
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Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
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Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
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