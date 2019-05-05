Футбол

Гари Кэхилл объявил об уходе из «Челси»Нева Спорт 05:21

Защитник «Челси» Гари Кэхилл объявил о своем уходе из лондонского клуба. По словам Кэхилла, ему посчастливилось оказаться в команде, выигравшей много трофеев, и для него было большой честью играть в «Челси» с такими легендами, как Эшли Коул, Дидье Дрогба, Петр Чех, Джон Терри и Фрэнк Лэмпард.
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Гари Кэхилл
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