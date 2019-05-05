Футбол
Гари Кэхилл объявил об уходе из «Челси»Нева Спорт 05:21
Защитник «Челси» Гари Кэхилл объявил о своем уходе из лондонского клуба. По словам Кэхилла, ему посчастливилось оказаться в команде, выигравшей много трофеев, и для него было большой честью играть в «Челси» с такими легендами, как Эшли Коул, Дидье Дрогба, Петр Чех, Джон Терри и Фрэнк Лэмпард.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:21, Ашберн
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Религия
Папа Римский подтвердил свое желание приехать в Россию
Обновлено в 03:16
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Политика
Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина
Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Космос
Минюст США оштрафовал компанию, из-за которой NASA потеряла $700 млн
Минюст США и NASA нашли виновника двух аварий при запуске космических аппаратов NASA, ущерб которых составил $700 млн.
Обновлено в 10:20
Хоккей
Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Общество
Полиция проверяет кожаную куртку Резника на наркотики
Полиция проверит верхнюю одежду попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника на запрещенные вещества.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Авто
Фотограф «разорвал» Audi R8 на тысячу кусочков
Швейцарский фотограф Фабиан Офнер представил свою новую работу из серии «распадающихся» на части автомобилей.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 08:16
Футбол
СМИ: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» из-за ситуации с Ивановичем
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет претензий к санкт-петербургскому футбольному клубу «Зенит» после конфликтной ситуации, участником которой стал сербский защитник Бранислав Иванович.
Обновлено в 10:26
Политика
Делегация из США была растрогана до слёз героизмом Севастополя
Председатель Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина рассказала о впечатлениях представителей делегации из США от визита в музейный комплекс «35-я береговая батарея» в Севастополе.
Обновлено в 09:38
Политика
На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии
На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
Общество
Астролог Павел Глоба рассказал, что ждет все знаки зодиака этим летом
Астрологический прогноз от Павла Глобы поможет и предвидением судьбоносного события, и дельным советом.
Обновлено в 08:00
Авто
Продажи новых пикапов на рынке России упали на треть
Обновлено в 10:06
Политика
В Госдуме прокомментировали стрельбу депутата из автомата
Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области, может понести уголовную ответственность.
Обновлено в 09:31
Футбол
Болельщики ЦСКА вывесили баннер со словами из песни «Городок»
Анжелика Варум на ЦСКА pic.twitter.com / uhsDpzebIX — Александр Рогулев (@ a_rogulev) 5 мая 2019 г.
Обновлено в 10:21
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Культура
Ержан Максим примет участие в престижном британском шоу
Обновлено в 10:25
Футбол
«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на 3-е место в АПЛ
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
ДНР: Под огнём ВСУ пострадал мирный житель в районе КПП «Новотроицкое»
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Афганистане пять человек погибли при атаке на полицейское управление
По меньшей мере пять человек погибли, более 50 пострадали в атаке на полицейское управление в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя главы управления общественного здравоохранения провинции Баглан Абдула Алима Гафари.
Обновлено в 08:21
Музыка
Филипп Киркоров собирается взять Ольгу Бузову на «Евровидение»
По мнению Киркорова, Ольга Бузова может стать для Филиппа неплохим талисманом.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС
Обновлено в 09:56
Культура
Участники группы Queen стали богаче британской королевы
Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
Обновлено в 10:22