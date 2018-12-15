Футбол

Гари Кэхилл может зимой перейти из «Челси» в «Фулхэм»
Sport24.ru
01:19

Защитник «Челси» Гари Кэхилл может зимой перейти в «Фулхэм». Дачники намерены приобрести ветерана, чей контракт с «Челси» истекает летом 2019 года, в январское трансферное окно, сообщает Sky Sports. 32-летний Кэхилл играет за «Челси» с января 2012 года.
Sport24.ru01:19

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Гари Кэхилл может зимой перейти из «Челси» в «Фулхэм»

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