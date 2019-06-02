Футбол

Гари Кэйхилл официально покинул «Челси»ProstoProSport 07:00

Защитник «Челси» Гари Кэйхилл покинул команду. Как сообщает официальный сайт клуба, 33-летний футболист уходит из «Челси» в качестве свободного агента. Кэйхилл перешел в «Челси» из «Болтона» в 2012 году и в 2017-м стал капитаном команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Защитник Гари Кэхилл покинул «Челси»

Чемпионат09:07

«Челси» прощается с Кэхиллом

Газета.Ru08:43

«Челси» объявил об уходе Кэйхилла

Спорт-Экспресс06:51

«Челси» официально подтвердил уход Кэйхилла из команды

Советский спорт08:33

«Челси» объявил об уходе ветерана-защитника

Sport.ru09:29

Кэхилл официально покинул «Челси». У него 8 трофеев за 7 лет

Бомбардир.ру06:54

«Челси» объявил об уходе Кэйхилла

Sports.ru06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Общество

Немцам разрешат питаться из мусорных контейнеров

Власти немецкого Гамбурга планируют разрешить жителям брать еду из помоек и мусорных ящиков.
Обновлено в 01:22
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

В День защиты детей Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фотографии детей в соцсети.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Теннис

Надаль и Федерер вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений

Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Политика

Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17

Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:12
Единоборства

Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором 7 сентября

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором 7 сентября в Абу-Даби.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:28
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Обновлено вчера в 23:24
Общество

Свободу Луизе! Жители Башкирии создают петицию в поддержку кассира, обокравшей банк на 25 миллионов

Обновлено в 09:59
Футбол

«Милан» проводит ревизию состава

"Милан", занявший пятое место в итальянской Серии А и не попавший в Лигу чемпионов, намерен избавиться от многих футболистов.
Обновлено в 13:14
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Политика

Трамп посоветовал Великобритании не платить за выход из ЕС

Трамп высказался о кандидатах на пост премьер-министра Великобритании, которые заявляли, что Соединенное Королевство должно выйти из ЕС в назначенный срок со сделкой или без нее.
Обновлено в 05:50
Политика

Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Похороны Рейеса состоятся в Утрере 3 июня

По информации Mirror, похороны Рейеса состоятся утром в понедельник, 3 июня, в родном городе футболиста — Утрере.
Обновлено в 05:47
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Экономика

«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково

Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.
Обновлено в 09:29
Политика

В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Супруга Дмитрия Хворостовского посетила его могилу в Москве

Супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли вместе с детьми посетила могилу оперного артиста, расположенную в Москве.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон сменил клуб

Обновлено в 08:12
Происшествия

Один человек погиб в результате ДТП в Башкирии

Один человек погиб, шестеро попали в больницу в результате столкновения двух легковых машин в Башкирии.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие

В ДНР заявили о росте числа обстрелов ВСУ после визита Зеленского

Обновлено в 07:35
Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске

Обновлено в 14:04
Кино

Брат Элтона Джона раскритиковал фильм «Рокетмен»

Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей

Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник лондонского «Челси». Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное