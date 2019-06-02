Футбол

Гари Кэйхилл официально покинул «Челси»ProstoProSport 07:00

Защитник «Челси» Гари Кэйхилл покинул команду. Как сообщает официальный сайт клуба, 33-летний футболист уходит из «Челси» в качестве свободного агента. Кэйхилл перешел в «Челси» из «Болтона» в 2012 году и в 2017-м стал капитаном команды.
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Защитник Гари Кэхилл покинул «Челси»

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