Футбол
Гарет Саутгейт считает невозможным покинуть сборную Англии по футболуREGNUM 08:41
Главный тренер мужской футбольной сборной Англии Гарет Саутгейт не собирается покидать свой пост в сборной ради продолжения своей профессиональной карьеры на клубном уровне. Его мнение на эту тему приводит 9 июня The Guardian.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Саутгейт – о возможном назначении в «Челси»: «Нет. Я предан сборной Англии»
Бомбардир.рувчера в 19:09
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:37, Ашберн
Общество
Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года
Обновлено в 10:22
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Пиар-директор прокомментировал сообщения о белой горячке у Алибасова
"Бари Каримович еще спит", - ответил Горжанкин, имея ввиду, что Алибасов все еще находится в медикаментозном сне, в который его ввели врачи.
Обновлено в 10:54
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Футбол
Букмекеры: Португалия станет первым победителем Лиги наций
Букмекерские компании назвали фаворита финального матча Лиги наций УЕФА между сборными Нидерландов и Португалии. дает на победу Португалии в турнире.
Обновлено в 07:57
Наука
Названы главные угрозы для человечества
Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
Обновлено в 08:20
Спорт
Россия разгромила США в Лиге наций
Мужская волейбольная сборная не испытала проблем во втором матче второй игровой недели Лиги наций с американцами.
Обновлено вчера в 11:50
Космос
Ученые нашли «пожирающую» центр Галактики черную дыру
Ученые нашли черную дыру, «пожирающую» центр Галактики с невероятной скоростью.
Обновлено в 09:48
Здоровье
Составлен рейтинг самых полезных завтраков
Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено в 05:51
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Общество
В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем
Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.
Обновлено в 01:00
Футбол
Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»
Обновлено в 10:32
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища в Канаде
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2
Спасатели обнаружили живым одного из членов экипажа самолета Ан-2, который совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии.
Обновлено в 10:23
Политика
Захарова обвинила США в желании ослабить взаимоотношения РФ и КНР
Власти США готовы пойти на всё, чтобы ослабить взаимоотношения России и Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 10:26
Политика
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Общество
Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»
Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».
Обновлено в 08:49
Политика
Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Театры
В станице Тбилисской состоялся детский карнавал
Герои Пушкина ожили на улицах станицы Тбилисской Краснодарского края Здесь состоялся карнавал, приуроченный к 220-летию со дня рождения великого поэта.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере
Следственный комитет не подтверждает гибель девочки на соревнованиях по плаванию в подмосковном лагере.
Обновлено в 05:26
Политика
РБК подаст в суд на РИА ФАН за публикацию фейкового комментария о Голунове
Агентство РБК готовит исковое заявление в суд на РИА ФАН (Федеральное агентство новостей) из-за публикации с фейковым комментарием соучредителя объединенной редакции РБК Елизаветы Голиковой о задержании спецкора интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Во время протестов в Судане погиб человек
Обновлено в 07:35
Футбол
«ПСЖ» предложил Неймару новый контракт
Нападающий «ПСЖ» Неймар может остаться в клубе. Как сообщает Téléfoot, парижане предложили 27-летнему форварду новый контракт на год.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Ростове сгорел пассажирский автобус
Очевидцы случившегося опубликовали видео в сообществе «Это Ростов-на-Дону». В автобусе большой вмести загорелся моторный отсек.
Обновлено в 05:48
Футбол
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Происшествия
Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40