Футбол

Гарет Саутгейт считает невозможным покинуть сборную Англии по футболуREGNUM 08:41

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Главный тренер мужской футбольной сборной Англии Гарет Саутгейт не собирается покидать свой пост в сборной ради продолжения своей профессиональной карьеры на клубном уровне. Его мнение на эту тему приводит 9 июня The Guardian.
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Гарет Саутгейт считает невозможным покинуть сборную Англии по футболу

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Гарет Саутгейт
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник, ныне тренер. Бывший игрок сборной Англии, участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. Главный тренер сборной Англии с сентября 2016 года. Офицер ордена Британской империи.
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