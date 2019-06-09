Футбол
Гарет Саутгейт считает невозможным покинуть сборную Англии по футболуREGNUM 08:41
Главный тренер мужской футбольной сборной Англии Гарет Саутгейт не собирается покидать свой пост в сборной ради продолжения своей профессиональной карьеры на клубном уровне. Его мнение на эту тему приводит 9 июня The Guardian.
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Саутгейт – о возможном назначении в «Челси»: «Нет. Я предан сборной Англии»
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