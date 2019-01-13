Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт включен в число кандидатов на пост рулевого "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph. Главным кандидатом на должность остается Маурисио Покеттино, однако в "МЮ" опасаются, что он не захочет уходить из "Тоттенхэма".

Политика Политика Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.

Экономика Экономика «Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8% Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Происшествия Происшествия В Китае при обрушении угольной шахты погибли 19 человек По меньшей мере 19 человек погибли при обрушении угольной шахты на северо-западе Китая.

Политика Политика В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая, и подобный союз может стать настоящим "американским кошмаром", пишет National Interest со ссылкой на специалистов Центра национальных интересов.

Армия и оружие Армия и оружие В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

Политика Политика На границе США и Мексики обнаружили туннель

Общество Общество Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Происшествия Происшествия На Украине загорелся нефтехимический завод На украинском нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим», расположенном в городе Калуш Ивано-Франковской области страны, произошел пожар.

Армия и оружие Армия и оружие Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии.

Армия и оружие Армия и оружие Бурея: на помощь пришли военные летчики

Политика Политика Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.

Происшествия Происшествия В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.

Спорт Спорт Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Происшествия Происшествия Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара» Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.

Космос Космос Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

Происшествия Происшествия Движение поездов под Иркутском восстановили после схода вагонов Железнодорожное движение на участке Иркутской области полностью восстановлено после произошедшего накануне схода вагонов.

Общество Общество HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.

Политика Политика Трамп предложил провести переговоры с Ким Чен Ыном в середине февраля Вторая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына может состояться в середине февраля во Вьетнаме.

Транспорт Транспорт В Москве планируется строительство новой линии метро Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с kp.ru оценил темпы строительства метро в столице в 2018 году.

Политика Политика Весельницкая отказалась ехать в США Российский юрист Наталья Весельницкая, которой предъявлены обвинения в США, не намерена посещать страну, чтобы предстать перед американским судом.

Происшествия Происшествия СКР проверит информацию СМИ об отправке в морг еще живой пенсионерки Информацию СМИ о гибели жительницы села Васильевка Белогорского района Амурской области, которая будучи живой якобы была отправлена в морг, проверят следователи.

Здоровье Здоровье Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.

Здоровье Здоровье Ученые назвали семь основных симптомов рака Исследователи из лондонского онкологического центра Макмиллан перечислили несколько симптомов, наличие которых является поводом для того, чтобы срочно обратиться к врачу.

Автоспорт Автоспорт Экипаж Мардеева снялся с «Дакара» из-за проблем с грузовиком 12 января из-за проблем с грузовиком борьбу на марафоне завершил экипаж под управлением Айрата Мардеева.

Политика Политика Киев хочет передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием в субботу посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, пишет Strana.ua.