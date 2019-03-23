Футбол
Гарет Саутгейт: «В матче с Чехией Стерлинг был невероятен»Sportbox.RU 04:42
Эрик Дайер
Росс Баркли
|17′
Рахим Стерлинг
|24′
|45′+1′
Павел Кадержабек
Харри Кейн
|45′+2′
|46′
Якуб Янкто
Матей Выдра
|53′
Патрик Шик
Рахим Стерлинг
|62′
Деле Алли
Деклан Райс
|63′
|67′
Владимир Дарида
Лукаш Масопуст
Рахим Стерлинг
|68′
Рахим Стерлинг
Каллум Хадсон-Одои
|70′
|82′
Патрик Шик
Милан Шкода
Томаш Калас
|84′
Англия
Расстановка 4‑3‑3
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Кин
6
Магуайр
3
Чилуэлл
16
Райс
18
Баркли
8
Хендерсон
7
Санчо
9
Кейн
20
Хадсон-Одои
23
Павленка
2
Кадержабек
3
Челюстка
6
Калас
22
Новак
4
Селассие
15
Соучек
12
Масопуст
11
Павелка
20
Выдра
21
Шкода
Чехия
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру Рахима Стерлинга в матче с Чехией (5:0) в рамках отборочного турнира к Евро-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
Уткин: «Станислав Саламович, Украина в футбол играет. А мы — нет»
Известный блогер Василий Уткин отреагировал на ничью в матче сборных Португалии и Украины (0:0) в рамках 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
Бэйл получил приз как лучший игрок Уэльса в 2018 году
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Футбол
«Зенит» с «Аустрией» сыграет в белой форме
Пресс-служба "Зенита" сообщает, что сегодня петербургская команда сыграет в белой форме в товарищеском матче против "Аустрии".
Обновлено в 03:34
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Спорт
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира
Результаты российских танцоров позволили России получить максимальную квоту на ближайший чемпионат мира, который состоится в 2020 году в канадском Монреале.
Обновлено в 03:11
Культура
Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт»
Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
Обновлено вчера в 06:32
Армия и оружие
НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Здоровье
Бесполому ребенку восстановили половые органы в Петербурге
В конце прошлого года был проведен первый этап операции, в рамках которой были восстановлены половые органы.
Обновлено вчера в 10:27
Наука
Медведи скорчили друг другу рожи
Обновлено вчера в 06:54
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Роспотребнадзор предостерег от покупки массажных накидок на кресло
Роспотребнадзор Свердловской области предостерег от необдуманной покупки вибромассажных накидок.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В воскресенье на Земле ожидается магнитная буря
Эксперты оценили вероятность возникновения магнитной бури рано утром в воскресенье в 30%. Это означает, что буря будет относительно слабой.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
СМИ: возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене атаковала авиабазу мятежников
Истребители возглавляемой Саудовской Аравией коалиции совершили несколько воздушных налетов на позиции, контролируемые мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") в Сане.
Обновлено в 00:10
Происшествия
МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве
В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В центре Могадишо прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Новейшая авиаракета РФ «изделие 305» будет испытана в Сирии
Ряд отечественных СМИ сообщил, что сейчас на территории Сирии проводятся испытания новой управляемой ракеты, которая носит название «изделие 305».
Обновлено в 05:02
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:04
Политика
Путин поздравил жителей Башкирии с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем создания республики.
Обновлено в 05:24
Финансы
Центробанк снизил прогноз инфляции и допустил скорое снижение ставки
«Есть основания полагать, что принятых в прошлом году решений о повышении ключевой ставки, скорее всего, будет достаточно, чтобы обеспечить возвращение годовой инфляции к цели вблизи 4% в первой половине 2020 года», — заявила председатель ЦБ.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Венгрия получит газ России в обход Украины
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, с главой «Газпрома» заключили соглашение относительно гарантий поставок в Венгрию природного газа независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение РФ и Украины.
Обновлено вчера в 01:04
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайскую компанию за плагиат
Суд пекинского района Чаоян вынес окончательное решение в разбирательстве по поводу кроссовера Landwind X7, который является нелицензионной копией модели Range Rover Evoque первого поколения.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
МИД Белоруссии попросил Россию прекратить заниматься болтовней
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал российских коллег предпочесть болтовне "конкретную рутинную работу", передает БелТА.
Обновлено в 05:32
Политика
Порошенко уверен в победе на выборах президента
Абсолютно уверен в своем переизбрании на второй срок президент Украины Петр Порошенко, об этом он заявил 22 марта в эфире телеканала «Украина».
Обновлено вчера в 18:49