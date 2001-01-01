Футбол

Гарет Саутгейт: «В матче с Чехией Стерлинг был невероятен»Матч ТВ 04:42

Англия — Чехия
5 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уэмбли»
Эрик Дайер
Росс Баркли
17′
Рахим Стерлинг
24′
45′+1′
Павел Кадержабек
Харри Кейн
45′+2′
46′
Якуб Янкто
Матей Выдра
53′
Патрик Шик
Рахим Стерлинг
62′
Деле Алли
Деклан Райс
63′
67′
Владимир Дарида
Лукаш Масопуст
Рахим Стерлинг
68′
Рахим Стерлинг
Каллум Хадсон-Одои
70′
82′
Патрик Шик
Милан Шкода
Томаш Калас
84′
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру Рахима Стерлинга в матче с Чехией (5:0) в рамках отборочного турнира к Евро-2020.
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Английский футболист, центральный защитник, ныне тренер. Бывший игрок сборной Англии, участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. Главный тренер сборной Англии с сентября 2016 года. Офицер ордена Британской империи.
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