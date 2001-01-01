Гарет Саутгейт: «В матче с Чехией Стерлинг был невероятен»Матч ТВ 04:42

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру Рахима Стерлинга в матче с Чехией (5:0) в рамках отборочного турнира к Евро-2020.

Гарет Саутгейт: «В матче с Чехией Стерлинг был невероятен»

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