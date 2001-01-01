Футбол
Гарет Саутгейт: «Стерлинг сегодня был просто невероятен»Спорт-Экспресс 03:16
Эрик Дайер
Росс Баркли
|17′
Рахим Стерлинг
|24′
|45′+1′
Павел Кадержабек
Харри Кейн
|45′+2′
|46′
Якуб Янкто
Матей Выдра
|53′
Патрик Шик
Рахим Стерлинг
|62′
Деле Алли
Деклан Райс
|63′
|67′
Владимир Дарида
Лукаш Масопуст
Рахим Стерлинг
|68′
Рахим Стерлинг
Каллум Хадсон-Одои
|70′
|82′
Патрик Шик
Милан Шкода
Томаш Калас
|84′
Англия
Расстановка 4‑3‑3
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Кин
6
Магуайр
3
Чилуэлл
16
Райс
18
Баркли
8
Хендерсон
7
Санчо
9
Кейн
20
Хадсон-Одои
23
Павленка
2
Кадержабек
3
Челюстка
6
Калас
22
Новак
4
Селассие
15
Соучек
12
Масопуст
11
Павелка
20
Выдра
21
Шкода
Чехия
Расстановка 4‑5‑1
Думаю, что Рахим действительно повзрослел как футболист и как личность. Он голоден до голов и забивает на инстинкте без лишних раздумий.
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