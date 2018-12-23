Футбол

Гарет Бейл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира
РИА Новости
вчера в 14:53

Полузащитник "Реала" Гарет Бейл получил приз "Золотой мяч" лучшему игроку клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в ОАЭ, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
РИА Новостивчера в 14:53

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Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира-2018

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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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