Футбол
Гарет Бэйл перейдет в китайский клубMetaratings вчера в 16:19
В составе китайского клуба есть известные по выступлениям в Европе Алекс Тейшейра и Эдер. Новый клуб Бэйла в воскресенье проведет матч Суперлиги против «Шэньчжэня 1994». Букмекер «Марафон» и оценивает вероятность победы «Цзянсу Сунин» коэффициентом 1,35.
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СМИ: Бэйл подпишет с «Цзянсу Сунин» трехлетний контракт с зарплатой €22 млн в год
Sport24.ruвчера в 16:27
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:38, Вашингтон
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Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
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Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение по делу о беспорядках
Бывшему министру обороны Грузии, лидеру партии "Победившая Грузия" Ираклию Окруашвили официально предъявлено обвинение в организации, руководстве и участии в групповых насильственных действиях во время беспорядков на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня, сообщил его адвокат Мамука Чабашвили.
Обновлено в 04:25
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
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Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.
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Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
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В Китае обнаружены самые древние останки млекопитающего
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Футбол
Клуб Бекхэма представил первых двух игроков
Американский клуб "Интер Майами", принадлежащий группе инвесторов во главе с экс-полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, подписал контракты с первыми игроками в истории клуба.
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Штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.
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На Филиппинах произошли сразу два землетрясения
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Москва призвала немецких дипломатов не вмешиваться в дела России
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