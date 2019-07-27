Футбол
Гарет Бэйл перейдет в китайский клубMetaratings 16:19
В составе китайского клуба есть известные по выступлениям в Европе Алекс Тейшейра и Эдер. Новый клуб Бэйла в воскресенье проведет матч Суперлиги против «Шэньчжэня 1994». Букмекер «Марафон» и оценивает вероятность победы «Цзянсу Сунин» коэффициентом 1,35.
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В Китае назвали оскорбительным предложение клуба «Цзянсу Сунин» по трансферу Бэйла
Sport24.ruвчера в 09:02
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:24, Вашингтон
Гаджеты
Apple объявила о покупке модемного бизнеса Intel за $1 млрд
Apple до конца года планирует закрыть сделку по приобретению большей части модемного подразделения Intel, говорится в совместном заявлении компаний.
Обновлено в 02:03
Экономика
«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банке
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.
Обновлено в 08:51
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Рособрнадзор установил проходные баллы по ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов по ЕГЭ в 2020 году, которые должен набрать выпускник, чтобы получить аттестат об освоении программы среднего общего образования.
Обновлено в 04:44
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
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Футбол
Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова
Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
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Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
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Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено в 12:40
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
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Гаджеты
В Японии разработали футболку со встроенным кондиционером
Обновлено в 02:56
Интернет
Новые функции появятся в WhatsApp
Несколько новых функций WhatsApp могут появиться в следующей версии мессенджера на платформе iOS. Об этом сообщило издание WABetaInfo.
Обновлено в 13:23
Авто
Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу
Выставленный на продажу McLaren Senna построен специализирующимся на спецзаказах отделением Special Operations (MSO).
Обновлено в 11:09
Происшествия
Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей
В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой
Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:46
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Политика
Путин подписал закон о запрете передавать долги за ЖКХ коллекторам
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении запрета на уступку права требования по взысканию просроченной задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги коллекторам и иным не профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100
Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.
Обновлено в 20:13
Политика
МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT
МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 13:58
Футбол
«Краснодар» объявил о подписании контракта с Кабелла
Кабелла выступает за Сент-Этьен с августа 2017 года. Ранее воспитанник Монпелье играл за свой родной клуб, Ньюкасл и Марсель.
Обновлено в 10:34
Политика
РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ
Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Из-за аварии на газопроводе три села в Дагестане остались без газа
Без газа остались жители трех сел в Кизилюртовском районе Дагестана.
Обновлено в 17:07
Политика
Трамп рассказал о скором введении налога на французское вино
Президент Соединенных Штатов Доналд Трамп рассказал о скором введении налога на вино из Франции.
Обновлено в 17:20
Здоровье
ВОЗ призвала помочь курящим людям отказаться от их пагубной привычки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства оказывать поддержку и помощь курящим людям, желающим отказаться от табака.
Обновлено в 14:06
Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено в 16:51