Футбол

Гарет Бэйл перейдет в китайский клубMetaratings 16:19

В составе китайского клуба есть известные по выступлениям в Европе Алекс Тейшейра и Эдер. Новый клуб Бэйла в воскресенье проведет матч Суперлиги против «Шэньчжэня 1994». Букмекер «Марафон» и оценивает вероятность победы «Цзянсу Сунин» коэффициентом 1,35.
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Бэйл станет игроком китайского клуба за €22 млн в год

Газета.Ru17:30

Китайский клуб готов платить Бэйлу 22 миллиона евро в год

Евро-футбол.ру16:42

В Китае назвали оскорбительным предложение клуба «Цзянсу Сунин» по трансферу Бэйла

Sport24.ruвчера в 09:02

Marca: Бэйл подпишет с «Цзянсу Сунин» 3-летний контракт на 22 млн евро в год

Sports.ru15:57

Источник: Бэйл продолжит карьеру в Китае

Чемпионат15:41

СМИ: После мадридского «Реала» Бэйл окажется в Китае

ProstoProSport16:18

СМИ: Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом

Матч ТВ16:35
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:24, Вашингтон
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В Японии разработали футболку со встроенным кондиционером

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Новые функции появятся в WhatsApp

Несколько новых функций WhatsApp могут появиться в следующей версии мессенджера на платформе iOS. Об этом сообщило издание WABetaInfo.
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Авто

Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу

Выставленный на продажу McLaren Senna построен специализирующимся на спецзаказах отделением Special Operations (MSO).
Обновлено в 11:09
Происшествия

Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей

В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.
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Обновлено в 08:26
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Путин подписал закон о запрете передавать долги за ЖКХ коллекторам

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении запрета на уступку права требования по взысканию просроченной задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги коллекторам и иным не профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг.
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Президент Соединенных Штатов Доналд Трамп рассказал о скором введении налога на вино из Франции.
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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