Футбол

Гарбуз вновь стал игроком «Енисея»Soccer.ru 05:06

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Пресс-служба "Енисея" сообщает, что клуб подписал защитника Константина Гарбуза. Соглашение с 31-летним футболистом подписано по схеме "1+1".
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