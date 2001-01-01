Футбол
Гарбуз вновь стал игроком «Енисея»Soccer.ru 05:06
Пресс-служба "Енисея" сообщает, что клуб подписал защитника Константина Гарбуза. Соглашение с 31-летним футболистом подписано по схеме "1+1".
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Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Комплекс «Житель» использован для борьбы с БПЛА
В Бурятии военнослужащими ВВО был впервые опробован в работе комплекс радиоэлектронной борьбы «Житель». Назначение системы – борьба с БПЛА.
Обновлено в 01:52
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
"Освободить от занимаемой должности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича - начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича - начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по г. Москве", - говорится в указе президента РФ.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
Обновлено в 07:41
Происшествия
Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова
Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Авто
Названы подержанные автомашины, которые сильно теряют в цене
После анализа рынка подержанных автомобилей эксперты составили список тех, которые сегодня продают по остаточной стоимости в США.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Политика
Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Приемный сын Сергея Зверева ушел в монастырь. С отцом-суперзвездой он почти не общается, отношения так и не вошли в былое русло.
Обновлено в 07:15
Политика
Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Политика
ЕС решил ввести новые санкции против России
Ожидается, что на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 год и решен вопрос об очередном продлении санкций против Москвы, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове
Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Экономика
Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога
Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Инна и Юрий Жирковы крестили сына
На днях в жизни Инны и Юрия Жирковых произошло важное событие, которое они давно планировали и о котором мечтали: крестины трехлетнего сына Даниила.
Обновлено в 11:49
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины после крупной победы над Сербией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за поведения болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 09:58
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова
Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
Экономика
Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М
Журнал назвал ее оружием Судного дня. Ракета ПРС-1М является частью российской системы противоракетной обороны А-135 «Амур».
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Шепелев признался в проблемах в воспитании сына
После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Конвертопланы V-22 вывели на «слоновью прогулку»
Обновлено в 11:18