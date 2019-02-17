Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследованияГазета.Ru вчера в 18:04

Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините.

Русский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования в американском Солт-Лейк-Сити, где проводится восьмой этап Кубка мира, сообщает "Советский спорт". Дмитрий Губерниев, который комментировал гонку, проинформировал, что российский спортсмен перепутал время начала старта.

Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования

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