Спорт

Биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ
Газета.Ru
06:31

Российский биатлонист Евгений Гараничев занял третье место в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает ТАСС. Победил в соревновании норвежец Йоханнес Бе. Серебро завоевал француз Кантен Фийон Майе.
Газета.Ru06:31

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Видеообзор мужского масс-старта в Нове-Место, где Гараничев взял бронзу

Sport24.ru09:42

Чистые рубежи. Идеальная стрельба помогла Гараничеву взять бронзу в масс-старте

Советский спорт08:11

Биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ

Газета.Ru06:31

Кубок мира по биатлону 2018/19. 3 этап, женский масс-старт — итоги

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Евгений Гараничев: «Чешские болельщики негативно реагировали, когда мимо них проезжал спортсмен из России»

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Евгений Гараничев: «Был готов ехать в Ижевск, это же моя работа»

Спорт-Экспресс09:10

Евгений Гараничев: «Знал, что могу отстрелять чисто, если не буду суетиться»

Sports.ru07:07
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Спорт

Анастасия Кузьмина выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Третий этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завершился победным дублем спортсменок сборной Словакии в женском масс-старте.
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Российский биатлонист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке, заслуженный мастер спорта России, трёхкратный чемпион России, многократный призёр этапов Кубка мира.
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Норвежский биатлонист
Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 в смешанной эстафете и эстафете, трёхкратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира. Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё. Йоханнес также имеет опыт выступления в лыжных гонках.
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