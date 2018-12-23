Спорт
Биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ
Биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМГазета.Ru06:31
Российский биатлонист Евгений Гараничев занял третье место в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает ТАСС. Победил в соревновании норвежец Йоханнес Бе. Серебро завоевал француз Кантен Фийон Майе.
Газета.Ru06:31
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Спорт
Анастасия Кузьмина выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону
Третий этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завершился победным дублем спортсменок сборной Словакии в женском масс-старте.
Обновлено в 09:55
Спорт
Туктамышева и Медведева не попали в состав сборной на чемпионат Европы
Занявшая на чемпионате России седьмое место Медведева и пропустившая соревнования из-за болезни Туктамышева заявлены на европейское первенство в запасном составе.
Обновлено в 04:14
Футбол
Испанцы включили россиянина в сотню лучших футболистов года
Обновлено в 10:20
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Трактор»
Обновлено в 09:24
Футбол
«Валенсия» обыграла «Уэску», Черышев отдал голевую передачу
Обновлено в 07:52
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников «Бутырки»
Обновлено в 08:18
Футбол
«Интер» объявил об отстранении Наингголана
Обновлено в 08:27
Хоккей
Форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня НХЛ
Обновлено в 05:05
Футбол
Дом экс-игрока «Динамо» ограбили во время матча чемпионата Франции
Дом капитана "Пари Сен-Жермен" Тиагу Силвы был ограблен во время матча парижан с "Нантом" (1:0) в чемпионате Франции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:07
Спорт
Александр Логинов: «Не скажу, что я наступаю Бе на пятки»
Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, как проходят тренировки, а также признал, что его успехи оказывают давление на норвежца Йоханнеса Бе.
Обновлено в 08:11
Спорт
Виталий Норицын: «Старых еще до старта говорила о плохом самочувствии»
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил выступление подопечных в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Обновлено в 09:43
Футбол
Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»
Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
Обновлено в 09:34
Спорт
Малышко поздравил россиян с наступающими праздниками
Петербургский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал масс-старт на этапе Кубка мира в Нове место и поздравил соотечественников.
Обновлено в 07:47
Хоккей
«Витязь» обыграл «Куньлунь» и одержал шестую победу подряд в КХЛ
Подмосковный "Витязь" в гостях нанес поражением китайскому "Куньлуню" и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до шести матчей.
Обновлено в 04:40
Футбол
Мбаппе предсказали превзойти Роналду
Спортивный директор «Лилля» Луис Кампос выразил мнение, что нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе может превзойти по достижениям форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:17