Спорт
Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ в Нове-Место
Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ в Нове-МестоМатч ТВ06:27
Российский биатлонист Евгений Гараничев завоевал бронзу на 3-м этапе Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место. Он преодолел дистанцию в 15 километров за 38 минут 19,3 секунды. Первым финишировал норвежец Йоханнес Бе.
Матч ТВ06:27
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