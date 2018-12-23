Российский биатлонист Евгений Гараничев завоевал бронзу на 3-м этапе Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место. Он преодолел дистанцию в 15 километров за 38 минут 19,3 секунды. Первым финишировал норвежец Йоханнес Бе.

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