Спорт

Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ в Нове-Место
Матч ТВ
06:27

Российский биатлонист Евгений Гараничев завоевал бронзу на 3-м этапе Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место. Он преодолел дистанцию в 15 километров за 38 минут 19,3 секунды. Первым финишировал норвежец Йоханнес Бе.
Матч ТВ06:27

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Советский спорт08:11

Биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ

Газета.Ru06:31

Российский биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ в Чехии

ТАСС06:24

Видеообзор мужского масс-старта в Нове-Место, где Гараничев взял бронзу

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