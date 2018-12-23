Спорт

Гараничев выиграл бронзу в масс-старте на этапе КМ в Нове-Место
REGNUM
07:02

Российский биатлонист Евгений Гараничев выиграл бронзовую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Гараничев без промахов прошёл все огневые рубежи и отстал от победителя на 54,1 секунды.
REGNUM07:02

Подробнее о событии

Чистые рубежи. Идеальная стрельба помогла Гараничеву взять бронзу в масс-старте

Советский спорт08:11

Биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ

Газета.Ru06:31

Видеообзор мужского масс-старта в Нове-Место, где Гараничев взял бронзу

Sport24.ru09:42

Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ в Нове-Место

Матч ТВ06:27

Гараничев: давно не был на подиуме, очень приятные ощущения

Чемпионат07:16

Дмитрий Васильев: «Гараничев показал выдающийся результат, а у Логинова стрельба разладилась»

Спорт-Экспресс07:10

Российский биатлонист на подиуме масс-старта в Чехии. Это не Шипулин и даже не Логинов

Спорт день за днем06:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 12:01, Ашберн
Спорт

Анастасия Кузьмина выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Обновлено в 09:55
Спорт

Туктамышева и Медведева не попали в состав сборной на чемпионат Европы

Занявшая на чемпионате России седьмое место Медведева и пропустившая соревнования из-за болезни Туктамышева заявлены на европейское первенство в запасном составе.
Обновлено в 04:14
Футбол

«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»

«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 11:32
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги

Голландский "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Де Графсхапом" в матче 17-го тура чемпионата Голландии - 2:2, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:37
Футбол

«Валенсия» обыграла «Уэску», Черышев отдал голевую передачу

Обновлено в 07:52
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с охранниками «Бутырки»

Находящиеся в СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют в матче сборной заключенных против команды охранников "Бутырки".
Обновлено в 10:24
Футбол

Дзюба попал в топ-100 лучших футболистов года по версии Marca

Обновлено в 11:51
Футбол

Де Бур назначен главным тренером клуба MLS «Атланта Юнайтед»

Новым главным тренером клуба «Атланта Юнайтед» назначен Франк де Бур. Об этом сообщает официальный сайт американского клуба.
Обновлено в 11:40
Футбол

«Интер» отстранил Наингголана от работы с командой

«Интер» временно отстранил полузащитника Раджу Наингголана от работы с командой, сообщает BBC.
Обновлено в 09:12
Спорт

Краснодарское и московское «Динамо» одержали победы в ЧР по волейболу

Двумя матчами завершился шестой тур открытого чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
Обновлено в 11:18
Хоккей

Форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня НХЛ

Обновлено в 05:05
Хоккей

«Автомобилист» обыграл «Трактор»

Обновлено в 09:24
Спорт

Гараничев: Я не опускал рук и знал, что могу отстрелять чисто

В эфире "Матч ТВ" Гараничев рассказал, что не думал о чистой стрельбе, поставив себе задачу максимально отработать конец году, показав всё, на что способен.
Обновлено в 07:32
Баскетбол

«Нижний Новгород» во втором овертайме сломил сопротивление «Пармы»

Обновлено в 11:26
Футбол

Дом Тиагу Силвы в Париже ограбили

Парижский дом защитника "ПСЖ" Тиагу Силвы был ограблен во время матча парижан с "Нантом" (1:0). Как сообщает RMC, бразилец обнаружил исчезновение ценных вещей, когда вернулся домой после игры.
Обновлено в 06:51
ещё по теме
Евгений Александрович Гараничев
Российский биатлонист
Российский биатлонист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке, заслуженный мастер спорта России, трёхкратный чемпион России, многократный призёр этапов Кубка мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Йоханнес Тинес Бё
Норвежский биатлонист
Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 в смешанной эстафете и эстафете, трёхкратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира. Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё. Йоханнес также имеет опыт выступления в лыжных гонках.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное