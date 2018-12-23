Российский биатлонист Евгений Гараничев выиграл бронзовую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Гараничев без промахов прошёл все огневые рубежи и отстал от победителя на 54,1 секунды.

Гараничев выиграл бронзу в масс-старте на этапе КМ в Нове-Место

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