Спорт

Гараничев выиграл бронзу в масс-старте на этапе КМ в Нове-Место
REGNUM
07:02

Российский биатлонист Евгений Гараничев выиграл бронзовую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Гараничев без промахов прошёл все огневые рубежи и отстал от победителя на 54,1 секунды.
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