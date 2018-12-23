Российский биатлонист Евгений Гараничев выиграл бронзовую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Гараничев без промахов прошёл все огневые рубежи и отстал от победителя на 54,1 секунды.

Гараничев выиграл бронзу в масс-старте на этапе КМ в Нове-Место

Спорт Спорт Туктамышева и Медведева не попали в состав сборной на чемпионат Европы

Футбол Футбол «Интер» отстранил Наингголана за плохое поведение Миланский «Интер» отстранил полузащитника команды Раджу Наингголана по дисциплинарным причинам.

Футбол Футбол Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников «Бутырки» Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев проведут футбольный матч против сотрудников "Бутырки" – СИЗО, в котором они сейчас находятся.

Футбол Футбол Капитана «ПСЖ» ограбили прямо во время матча Как сообщает РИА Новости, инцидент случился 22 декабря во время матча 19-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором "ПСЖ" встречался с "Нантом" и одержал победу со счетом 1:0. Отмечается, что преступники похитили из дома несколько дорогих предметов.

Хоккей Хоккей Форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня НХЛ

Спорт Спорт Васильева: даже очень хорошо, что попадаю на «Ижевскую винтовку» Думаю, даже очень хорошо, что попадаю на „Ижевскую винтовку“.

Спорт Спорт Женская сборная России по кёрлингу выиграла турнир в Японии

Футбол Футбол Рабьо получит от «Барселоны» 10 млн евро в качестве подписного бонуса

Футбол Футбол Маркизио посетил матч «Ювентуса» и поблагодарил фанатов Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома" (1:0). Хавбек - воспитанник туринцев, провел в их составе всю профессиональную карьеру с 2006 по 2018 год (с перерывом на годичную аренду в "Эмполи"), а к петербуржцам присоединился этим летом.

Баскетбол Баскетбол «Анадолу Эфес» заинтересован в услугах Теодосича Руководство «Анадолу Эфес» заинтересовано в подписании контракта с разыгрывающим защитником «Лос-Анджелес Клипперс» Милошем Теодосичем, сообщает Sportando.

Спорт Спорт Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку Российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку во время чемпионата России, который проходил в Саранске.

Хоккей Хоккей «Витязь» в гостях обыграл «Куньлунь» В Пекине состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором Куньлунь Ред Стар принимал Витязь.

Единоборства Единоборства Джермалл Чарло победил Матвея Коробова Обладатель временного титула WBC в среднем весе Джермалл Чарло 22 декабря в Бруклине победил российского боксера Матвея Коробова единогласным решением судей со счетом 119-108 и 116-112 дважды.