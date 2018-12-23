Спорт

Гараничев выиграл бронзу в масс-старте на этапе КМ в Нове-Место
REGNUM
07:02

Российский биатлонист Евгений Гараничев выиграл бронзовую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Гараничев без промахов прошёл все огневые рубежи и отстал от победителя на 54,1 секунды.
REGNUM07:02

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Советский спорт08:11

Биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ

Газета.Ru06:31

Российский биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ в Чехии

ТАСС06:24

Видеообзор мужского масс-старта в Нове-Место, где Гараничев взял бронзу

Sport24.ru09:42

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Спорт-Экспресс07:10
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