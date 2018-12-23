Спорт
Гараничев выиграл бронзу в масс-старте на этапе КМ в Нове-Место
Гараничев выиграл бронзу в масс-старте на этапе КМ в Нове-МестоREGNUM07:02
Российский биатлонист Евгений Гараничев выиграл бронзовую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Гараничев без промахов прошёл все огневые рубежи и отстал от победителя на 54,1 секунды.
REGNUM07:02
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"Барселона" уже ищет варианты для замены своего главного тренера Эрнесто Вальверде.
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Дом Тьяго Силвы обокрали на миллион евро во время матча «ПСЖ» – «Нант»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ.
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