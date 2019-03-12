Футбол
Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Краснодаром»Нева Спорт вчера в 12:25
Российский полузащитник футбольного клуба «Валенсия» Денис Черышев был включен в заявку на ответный матч с «Краснодаром». Игра состоится в рамках 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 14 марта. Напомним, в первом матче «Краснодар» уступил со счётом 2:1, игра проходила в Валенсии на стадионе «Месталья».
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Черышев попал в заявку «Валенсии» на ответный матч с «Краснодаром» в Лиге Европы
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