Футбол

Гарай: «Не попали в столь желанный финал, но нас уже ждёт другой»Soccer.ru вчера в 21:41

С самого начала игры мы отдавали все свои силы, но не смогли пройти в столь желанный финал. В воскресенье нас уже ждёт другой финал (Прим. – матч с "Алавесом" в чемпионате Испании).
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Гарай: «Не попали в столь желанный финал, но нас уже ждёт другой»

Soccer.ruвчера в 21:41

Эсекиэль Гарай: «Остались без желаемого финала Лиги Европы, но в воскресенье нас ждет еще один финал»

Спорт-Экспрессвчера в 19:53
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