Футбол

Ганновер-96 — Бавария 0:4
Sports.ru
14 декабря в 01:42

Ганновер-96 — Бавария
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «АВД-Арена»
2′
Джошуа Киммих
Фелипе Тревизан
13′
29′
Давид Алаба
Фелипе Тревизан
Линтон Майна
46′
53′
Серж Гнабри
62′
Роберт Левандовски
Такума Асано
Флорент Муслия
63′
73′
Кингсли Коман
Ренату Саншеш
Никлас Фюллькруг
Йосип Элез
73′
73′
Давид Алаба
Рафинья
79′
Томас Мюллер
Сандро Вагнер
Чемпионат Германии 15-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Sports.ru14 декабря в 01:42

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Чемпионат Германии. «Айнтрахт» обыграл «Байер», «РБ Лейпциг» разгромил «Майнц»

Sports.ru14 декабря в 01:42
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
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