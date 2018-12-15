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Футбол Футбол Перейра летом покинет «Краснодар»

Футбол Футбол Модрич показал «Золотой мяч» «Сантьяго Бернабеу» Полузащитник "Реала" Лука Модрич перед матчем 16-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" показал "Золотой мяч" трибунам домашнего стадиона "сливочных" - Сантьяго Бернабеу.

Футбол Футбол Болельщик «Спартака» Голунов подаст встречный иск к клубу

Футбол Футбол Игроки сборной СССР 1966 года получили копии малых бронзовых наград ЧМ Союз ветеранов футбола России поощрил бывших игроков сборной СССР, не получивших малые бронзовые медали чемпионата мира 1966 года из-за регламента, по которому обладателями наград стали лишь 11 футболистов стартового состава.

Футбол Футбол Реднапп: «Поражение от „Ливерпуля“ может стоить Моуриньо работы» Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Реднапп поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ, в котором "красные" примут "Манчестер Юнайтед".

Футбол Футбол «Касима Антлерс» обыграла «Гвадалахару» в четвертьфинале клубного ЧМ Японская команда «Касима Антлерс» обыграла мексиканскую «Гвадалахару» в четвертьфинале клубного чемпионата мира.

Футбол Футбол Гомес забил 100-й гол за «Штутгарт» Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес сделал дубль и достиг отметки в 100 голов за клуб во всех соревнованиях.

Футбол Футбол Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде.

Футбол Футбол Марсело не хочет уходить из состава «Реала» В текущем сезоне Марсело принял участие в восьми матчах за «Реал» и отметился двумя голами.

Футбол Футбол Кокорина и Мамаева поддержали в Турции Нападающий турецкого «Коньяспора» Адис Яхович записал видео в поддержку форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые сейчас находятся в СИЗО.

Футбол Футбол «Краснодар» ушел в отпуск на 24 дня Футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск и будут отдыхать 24 дня. Сбор команды объявлен на 8 января 2019 года.