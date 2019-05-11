Футбол
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вышел в финал Лиги чемпионовДон-ТР вчера в 14:04
ГК «Ростов-Дон» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. Сегодня в полуфинале престижного континентального турнира донские гандболистки одолели французский «Мец». Встреча завершилась на арене имени Ласло Паппа в Будапеште со счетом 25:27.
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