Футбол

«Ростов-Дон» впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионовСпорт уик-энд 11 мая в 13:59

В Будапеште стартовал «Финал четырех» женской гандбольной Лиги чемпионов. В полуфинале «Ростов-Дон» одержал победу над французским «Мецем» - 27:25. Во втором полуфинале действующий победитель Лиги чемпионов венгерский «Дьор» разгромили норвежский «Виперс Кристиансанн» - 31:22.
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Гандболистки «Ростова-Дона» уступили «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

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Достойное поражение. «Ростов-Дон» уступил в финале женской гандбольной Лиги чемпионов

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Русскому клубу не хватило 1 мяча до чуда в финале Лиги чемпионов. «Ростов-Дон» проиграл сборной мира

Sport24.ruвчера в 15:36

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Общество

Губернатор Севастополя вернулся к работе после операции

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Экономика

Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло

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Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид

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Политика

Филарет заявил, что «новая церковь» на Украине разделилась

Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявляет, что "новая церковь" разделилась.
Обновлено в 03:28
Политика

На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 03:40
Общество

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Обновлено в 02:33
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Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игру

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд

Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Новосибирске отложили вылет рейса на SSJ-100

Решение отложить вылет рейса приняла выполняющая его авиакомпания «Азимут». На данный момент вылет назначен на 13 часов (МСК).
Обновлено в 02:23
Политика

Свыше трети европейцев признают Крым частью России

Более одной трети граждан Европы придерживаются той позиции, что Крым является частью России.
Обновлено в 04:12
Экономика

Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей

Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Экономика

США ввели новые ограничения на импорт из Китая

США ввели новые ограничения на импорт из Китая Проведенное США повышение пошлин на ввоз части китайских товаров не приведет к остановке торговых переговоров, однако Китай не пойдет на компромиссы по ключевым для него вопросам, объявил вице-премьер КНР Лю Хэ.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва»

Тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.
Обновлено в 04:22
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

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Обновлено вчера в 19:45
Здоровье

Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году

«Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

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Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
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Савченко в Раде потребовала назначить инаугурацию Зеленского 20 мая

Нардеп Надежда Савченко в ходе заседания Верховной рады Украины перебила спикера Андрея Парубия, который выступал по одному из вопросов, и потребовала, чтобы в первую очередь был рассмотрен вопрос "об инаугурации президента 20 числа".
Обновлено в 04:44
Происшествия

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
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Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

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"Рома" за два тура до конца чемпионата продолжает удерживать шестое место и бороться за Лигу чемпионов.
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Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах

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Обновлено в 02:41
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Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

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