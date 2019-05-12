«Ростов-Дон» впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионовСпорт уик-энд 11 мая в 13:59

В Будапеште стартовал «Финал четырех» женской гандбольной Лиги чемпионов. В полуфинале «Ростов-Дон» одержал победу над французским «Мецем» - 27:25. Во втором полуфинале действующий победитель Лиги чемпионов венгерский «Дьор» разгромили норвежский «Виперс Кристиансанн» - 31:22.

«Ростов-Дон» впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов

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