Сегодня, 12 декабря, на чемпионате Европы во Франции национальная сборная России, за которую выступает гандболистка "Лады" Дарья Дмитриева, в своем последнем матче основного раунда в Нанте встречается с командой Швеции.

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Спорт Спорт Биатлонистов РФ в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил Полиция Австрии предъявила обвинения ряду российских биатлонистов и тренеров в нарушении антидопинговых правил в 2017 году.

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Хоккей Хоккей «Калгари» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ Хоккеисты "Калгари Флэймз" на своем льду в овертайме переиграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Футбол Футбол Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА ЦСКА интересуется полузащитником голландского «Гронингена» Рицу Доаном. Армейцы намерены приобрести японца зимой.

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Футбол Футбол Ди Франческо: недопустимо, что «Виктория» смотрелась лучше «Ромы» Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Викторией Пльзень" (1:2).

Спорт Спорт Фигуристку Туктамышеву госпитализировали из-за воспаления легких Петербургскую фигуристку Елизавету Туктамышеву госпитализировали с диагнозом «воспаление легких», цитирует «Спорт день за днем» тренера 21-летней спортсменки Алексея Мишина.

Хоккей Хоккей Павел Дацюк пропустит Кубок Первого канала по хоккею Перед стартом домашнего этапа Евротура — Кубка Первого канала — из состава сборной России выбыли два нападающих, сообщает официальный твиттер ФХР.

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