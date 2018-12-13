Спорт
Гандболистки сборной России сыграют со Швецией
Гандболистки сборной России сыграют со ШвециейТольятти-Новостивчера в 04:04
Сегодня, 12 декабря, на чемпионате Европы во Франции национальная сборная России, за которую выступает гандболистка "Лады" Дарья Дмитриева, в своем последнем матче основного раунда в Нанте встречается с командой Швеции.
Тольятти-Новостивчера в 04:04
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Футбол
ЦСКА вновь победил «Реал», но не смог пробиться в Лигу Европы
"Виктория" и ЦСКА набрали по семь очков, однако за счет победы в очной встрече (2:1), прошедшей в Москве на стадионе "Лужники" 27 ноября, чешский клуб занял третью позицию и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:13
Баскетбол
38 очков Кайри Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Вашингтон»
38 очков разыгрывающего «Бостона» Кайри Ирвинга помогли его команде победить в овертайме в гостевом матче с «Вашингтоном» (130:125).
Обновлено вчера в 22:59
Спорт
Биатлонистов РФ в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил
Полиция Австрии предъявила обвинения ряду российских биатлонистов и тренеров в нарушении антидопинговых правил в 2017 году.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов
Напомним, ранее были названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.
Обновлено вчера в 20:24
Хоккей
«Калгари» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Хоккеисты "Калгари Флэймз" на своем льду в овертайме переиграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА
ЦСКА интересуется полузащитником голландского «Гронингена» Рицу Доаном. Армейцы намерены приобрести японца зимой.
Обновлено вчера в 17:17
Хоккей
«Вегас» переиграл «Айлендерс» в матче НХЛ
"Вегас Голден Найтс" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:36
Хоккей
Рижское «Динамо» обыграло «Слован», прервав серию из семи поражений
Команда Гиртса Анкипанса прервала серию из семи поражений, «Слован» потерпел десятое поражение подряд.
Обновлено вчера в 15:01
Футбол
Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии" заявил, что в его команде присутствует большое количество травмированных игроков.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол
Еще два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране
Матчи 18-го тура чемпионата Франции "Нант" - "Монпелье" и "Ницца" - "Сент-Этьен" перенесены по соображениям безопасности из-за акций протестов "желтых жилетов", сообщается на сайте Профессиональной французской футбольной лиги.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол
Ди Франческо: недопустимо, что «Виктория» смотрелась лучше «Ромы»
Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Викторией Пльзень" (1:2).
Обновлено вчера в 22:25
Спорт
Фигуристку Туктамышеву госпитализировали из-за воспаления легких
Петербургскую фигуристку Елизавету Туктамышеву госпитализировали с диагнозом «воспаление легких», цитирует «Спорт день за днем» тренера 21-летней спортсменки Алексея Мишина.
Обновлено вчера в 09:56
Хоккей
Павел Дацюк пропустит Кубок Первого канала по хоккею
Перед стартом домашнего этапа Евротура — Кубка Первого канала — из состава сборной России выбыли два нападающих, сообщает официальный твиттер ФХР.
Обновлено вчера в 04:57
Футбол
Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы
Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол
Нападающий «Баварии» перепутал футбол с карате и зарядил сопернику прямой ногой по голове
На 75-й минуте Мюллер совершил грубый фол, нанеся защитнику «Аякса» Николасу Тальяфико удар по голове прямой ногой.
Обновлено вчера в 18:53