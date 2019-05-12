Футбол
Гандболистки «Ростова-Дона» проиграли в финале Лиги чемпионовМосковский Комсомолец 13:44
Девушки из российского гандбольного клуба "Ростов-Дон" проиграли в финале Лиги чемпионов венгеркам из "Дьера". Встреча в Будапеште завершилась со счетом 25:24. Отметим, что команда "Ростов-Дон" впервые выступала в финале столь престижного европейского турнира.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Наука
Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи
Британский учёный Чун-Вэй Су рассказал, что полиграф реагирует на изменение работы некоторых отделов мозга человека, когда проверяемый говорит неправду.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Происшествия
Житель Владивостока посягнул на «святое» и был заключен под стражу
Во Владивостоке задержан подозреваемый в краже из строящегося храма, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.
Обновлено в 19:30
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Политика
Госсекретарь США Майкл Помпео сегодня начнет визит в Россию
Помпео начнет свой первый визит в Россию как глава американского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на американском полигоне
"Известно, что в рамках секретной программы сотрудничества между Минобороны Украины и США при президенте Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300" — отметил Коротченко.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 18:14
Футбол
Александр Ерохин: «Таких эмоций не бывает никогда в жизни»
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что завоевал самый главный трофей в своей жизни.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Умер аргентинский депутат Эктор Оливарес
От огнестрельного ранения в больнице умер аргентинский депутат Эктор Оливарес, информирует телеканал "Тодо нотисиас".
Обновлено в 19:29
Политика
В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам
Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что избранный президент Владимир Зеленский начнет резко терять поддержку украинцев после вступления в должность.
Обновлено в 18:33
Путешествия
Названы самые популярные и бюджетные направления для летнего отдыха
Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные места отдыха россиян летом в Европе.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01
Космос
Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»
Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация", он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:29
Политика
Израиль построит на Голанах поселение в честь Трампа
Президент Трамп во время последней встречи с израильским премьером Нетаньяху заявил, что США признает суверенитет Израиля над Голанами.
Обновлено в 13:57
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо
Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах
Обновлено в 04:34
Космос
Колонизация Марса отменяется: из-за своей орбиты планета теряет воду
Ученые считают, что основную роль в процессе потери воды на Марсе играет орбита планеты.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия
Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске
Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
Обновлено в 21:08