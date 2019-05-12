Футбол

Гандболистки «Ростова-Дона» проиграли в финале Лиги чемпионовМосковский Комсомолец 13:44

Девушки из российского гандбольного клуба "Ростов-Дон" проиграли в финале Лиги чемпионов венгеркам из "Дьера". Встреча в Будапеште завершилась со счетом 25:24. Отметим, что команда "Ростов-Дон" впервые выступала в финале столь престижного европейского турнира.
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Достойное поражение. «Ростов-Дон» уступил в финале женской гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС19:20

«Ростов-Дон» проиграл «Дьору» один мяч в финале женской Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс14:41

Гандболистки «Ростова-Дона» уступили «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

РИА Новости13:39

«Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионов

Матч ТВ13:42

Русскому клубу не хватило 1 мяча до чуда в финале Лиги чемпионов. «Ростов-Дон» проиграл сборной мира

Sport24.ru15:36

Макеева — о поражении в финале ЛЧ: очень обидно проиграть один мяч

Чемпионат17:50

ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

Дон-ТР13:41
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Наука

Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

Британский учёный Чун-Вэй Су рассказал, что полиграф реагирует на изменение работы некоторых отделов мозга человека, когда проверяемый говорит неправду.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

Россия проведет наблюдательный полет над территорией США

Обновлено в 19:10
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Происшествия

Житель Владивостока посягнул на «святое» и был заключен под стражу

Во Владивостоке задержан подозреваемый в краже из строящегося храма, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

Обновлено в 10:49
Здоровье

Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Политика

Госсекретарь США Майкл Помпео сегодня начнет визит в Россию

Помпео начнет свой первый визит в Россию как глава американского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на американском полигоне

"Известно, что в рамках секретной программы сотрудничества между Минобороны Украины и США при президенте Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300" — отметил Коротченко.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 18:14
Футбол

Александр Ерохин: «Таких эмоций не бывает никогда в жизни»

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что завоевал самый главный трофей в своей жизни.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Умер аргентинский депутат Эктор Оливарес

От огнестрельного ранения в больнице умер аргентинский депутат Эктор Оливарес, информирует телеканал "Тодо нотисиас".
Обновлено в 19:29
Политика

В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что избранный президент Владимир Зеленский начнет резко терять поддержку украинцев после вступления в должность.
Обновлено в 18:33
Путешествия

Названы самые популярные и бюджетные направления для летнего отдыха

Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные места отдыха россиян летом в Европе.
Обновлено в 18:23
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01
Космос

Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»

Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация", он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:29
Политика

Израиль построит на Голанах поселение в честь Трампа

Президент Трамп во время последней встречи с израильским премьером Нетаньяху заявил, что США признает суверенитет Израиля над Голанами.
Обновлено в 13:57
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Музыка

Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»

Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо

Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах

Обновлено в 04:34
Космос

Колонизация Марса отменяется: из-за своей орбиты планета теряет воду

Ученые считают, что основную роль в процессе потери воды на Марсе играет орбита планеты.
Обновлено вчера в 03:57
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Происшествия

Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске

Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
Обновлено в 21:08
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