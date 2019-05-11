Футбол

Гандболистки «Ростов-Дона» впервые вышли в финал Лиги чемпионовDonday.ru вчера в 16:10

По итогам игры «Ростов-Дон» одержал победу над «Мецем» со счетом 25:27. Ростовчанки впервые вышли в финал Лиги чемпионов.
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ГК «Ростов-Дон» сегодня сразится с венгерским «Дьером» в финале Лиги чемпионов

Дон-ТР05:00

Борщенко: «Ростов-Дон» расслабился после преимущества «+7», это непозволительно

Чемпионат02:42

ГК «Ростов-Дон» вышел в финал Лиги чемпионов

Rostof.ruвчера в 13:31

«Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 13:45

Гандбол. «Ростов-Дон» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 14:06

Тренер «Ростов-Дона» считает, что вера в себя помогла гандболисткам клуба выйти в финал ЛЧ

ТАССвчера в 14:43

Анна Вяхирева: «Слава богу, что удержали преимущество»

Матч ТВвчера в 14:57
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра

В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
Обновлено в 05:52
Футбол

Видео с играющей в футбол Терезой Мэй взорвало соцсети

Обновлено в 01:29
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»

Обновлено в 06:01
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
Футбол

«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Российские системы ПВО открыли огонь по выпущенным США ракетам

Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе с днем рождения

Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Адмирал оценил слухи о военном использовании белух на Северном флоте

Обновлено в 05:22
Авто

Составлен ТОП-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы

Обновлено в 02:11
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Политика

В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах

В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост

Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено вчера в 13:12
Общество

Сицилийский городок предлагает дома за один евро

Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге

Стало известно о смерти одного из пострадавших в результате столкновения легковушки, микроавтобуса и трамвая в Петербурге на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:11
Общество

Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500

Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post.
Обновлено в 04:28
Футбол

«Ливерпуль» уже победил «Манчестер Сити». Да, мы сами в это не верили

На самом деле «Ливерпуль» уже победил «Манчестер Сити».
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Наталия Лесниковская переехала после развода с мужем

После развода Наталия старается проводить больше времени с сыновьями, поэтому участвует максимум в двух проектах в год.
Обновлено в 03:00
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина

Обновлено вчера в 23:23
Общество

Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина

Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Политика

Израиль решил построить на Голанах поселок имени Трампа

Израильские власти нашли на Голанских высотах место, где будет построен поселок, который назовут в честь президента США Дональда Трампа, сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 05:42
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