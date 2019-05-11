Футбол

Гандболистки «Ростов-Дона» пробились в финал Лиги чемпионовSportbox.RU 13:39

Во втором тайме француженкам почти удалось догнать соперника, но "Ростов-Дон" удержал добытое преимущество и одержал победу — 27:25. В финале ростовская команда сыграет с венгерским «Дьером», накануне обыгравшим норвежский «Кристиансанн» — 31:22. Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 12 мая.
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Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вышел в финал Лиги чемпионов

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