Футбол

Ганчаренко: «Важно, что учимся дожимать соперника»Евро-футбол.ру 09:13

В последние 25 минут взвинтили темп, показали свой футбол. Важно, что мы учимся, имея преимущество по владению, дожимать соперника. Нельзя сказать, что мы многое создали у ворот соперника, но в то же время мы не дали создать опасность "Уралу" у своих ворот.
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Гончаренко доволен победой ЦСКА над «Уралом» в матче РПЛ

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ЦСКА намерен выкупить контракт Дивеева

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Манифестанты ворвалась в здание телевидения Сербии

Несколько десятков манифестантов ворвались в субботу в задние национального телевидения Сербии RTS в ходе протестного шествия.
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В Швеции у самолета загорелся двигатель

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В Париже в беспорядках пострадали 17 полицейских и 42 «желтых жилета»

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В Риге прошло шествие легионеров СС

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Глава СБР Драчев назвал «бронзу» в эстафете подарком от Фуркада

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Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста

Один из тренеров выбежал на лед и начал бить одного из спортсменов клюшкой.
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Культура

Госпитализирован режиссер Марлен Хуциев

93-летний режиссер и сценарист Марлен Хуциев госпитализирован с внутренним кровотечением, сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в программе «Секрет на миллион», вышедшей на телеканале НТВ 16 марта, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.
Обновлено в 11:04
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Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Шоу-бизнес

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Обновлено в 15:40
Происшествия

Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
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Происшествия

В Тамбовской области опрокинулся пассажирский автобус

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Футбол

«Витесс» в меньшинстве проиграл «Хераклесу»

В 26-м туре чемпионата Голландии "Витесс" Леонида Слуцкого гостил у "Хераклеса".
Обновлено в 17:46
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Кандидат в главы ЕК поделился планами борьбы с «Северным потоком-2»

Депутат Европарламента от Германии, кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфред Вебер пообещал, что в случае если ему удастся занять эту должность, он сделает все возможное, чтобы заблокировать проект «Северный поток-2».
Обновлено в 15:32
Происшествия

Мирные жители погибли при взрыве в сирийском Дейр-эз-Зоре

Обновлено в 17:39
Происшествия

В Москве человек забрался на арку Крымского моста

В Москве человек забрался на арку Крымского моста на высоту примерно пятиэтажного жилого дома.
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Футбол

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Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес

Юлию Началову подключили к аппарату вентиляции легких

38-летняя российская певица Юлия Началова, которая ранее опровергала информацию СМИ о своей госпитализации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Обновлено 13 марта в 02:13
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Митя Фомин о покойной Юлии Началовой: «В последнее время она была чем-то угнетена, обеспокоена»

Паять покойной Юлии Началовой почтили ее коллеги по творческой сцене, артисты отечественного шоу-бизнеса, среди которых оказался и Митя Фомин.
Обновлено в 16:25
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На Украине задержали находящегося в международном розыске россиянина

В Харьковской области Украины полицейские задержали гражданина России, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении убийства пяти человек и хранении оружия.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Представитель Началовой рассказала о состоянии певицы

Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие

США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
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В Новой Зеландии при нападении на мечети погибли 40 человек

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Истребитель Су-57 получит плазменный двигатель пятого поколения

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит плазменный двигатель с уменьшенной радиолокационной заметностью.
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