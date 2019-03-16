Футбол
Ганчаренко: «Важно, что учимся дожимать соперника»Евро-футбол.ру 09:13
В последние 25 минут взвинтили темп, показали свой футбол. Важно, что мы учимся, имея преимущество по владению, дожимать соперника. Нельзя сказать, что мы многое создали у ворот соперника, но в то же время мы не дали создать опасность "Уралу" у своих ворот.
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