Защитник московского ЦСКА избежал серьезной травмы в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом", заявил главный тренер "красно-синих" Виктор Ганчаренко.

Ганчаренко: Васин избежал травмы в матче с «Локомотивом»

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 7,5 м Уровень воды в реке Ие в Тулуне Иркутской области поднялся до отметки 763 см, превысив критический показатель в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Наука Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо Человечество в понедельник, 29 июля, израсходовало весь объем природных ресурсов - воды, почвы и воздуха на 2019 год и с этого дня начинает жить "в долг".

Политика Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".

Армия и оружие Минобороны России возрождает расформированные при Горбачёве соединения Как уточняет РИА Новости, большую часть понтонно-мостовых соединений расформировали в 1989 году при президенте СССР Михаиле Горбачёве, ремонтно-восстановительные батальоны — по решению экс-главы Минобороны страны Анатолия Сердюкова в 2008 году.

Кино Disney установила новый мировой рекорд Американская компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам.

Экономика Половина микрофинансовых организаций могут уйти с рынка Отмечается, что Банк России снизил максимально допустимую ставку, а также обязал организации начислять больше резервов по займам закредитованных россиян.

Политика Путин поручил ФАС обратить внимание на рост тарифов в регионах Президент России Владимир Путин поручил ФАС обратить особое внимание на рост тарифов в регионах России.

Футбол Лионель Месси подвергся нападению на Ибице Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.

Кино Орландо Блум оценил возможность возвращения к роли Леголаса Отмечается, что последний раз Блум примерял на себя роль эльфа-лучника в 2014 году в фильме "Хоббит: Битва пяти воинств".

Происшествия Алексея Навального выписали из больницы Оппозиционера Алексея Навального выписали из больницы и отправили обратно в спецприемник, где он отбывает арест.

Политика Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17 Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".

Единоборства Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум и закрутил новый роман По современным меркам, отношения между Петровым и Старшенбаум длились долго – целых 3 года.

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов "Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.

Космос Грузовой корабль «Прогресс МС-11» покинул МКС Грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от Международной космической станции (МКС), о чём сообщает сетевое издание «РИА Новости» со ссылкой на информацию, полученную от «Центрального научно-исследовательского института машиностроения» (ФГУП ЦНИИмаш) государственной корпорации Роскосмос.

Происшествия Двух украинских пограничников застрелили в ДНР при операции СБУ "Ночью на контрольно-пропускной пункт в микроавтобусе прибыли сотрудники Службы безопасности Украины с задачей задержать пограничников, уличенных в коррупции", — сказал Безсонов.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске подала на развод Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.