Футбол

Ганчаренко: Васин избежал травмы в матче с «Локомотивом»РИА Новости вчера в 14:25

ЦСКА — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Кристиян Бистрович
4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
33′
Хердюр Магнуссен
39′
Федор Чалов
42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
46′
48′
Гжегож Крыховяк
56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
58′
Звонимир Шарлия
74′
83′
Рифат Жемалетдинов
Роман Тугарев
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
84′
90′
Ведран Чорлука
Защитник московского ЦСКА избежал серьезной травмы в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом", заявил главный тренер "красно-синих" Виктор Ганчаренко.
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